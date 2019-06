Wie ist die Bierstimmung in Karlsruhe? Pünktlich zum anstehenden Burgfest hat ka-news.de mit Hoepfner-Geschäftsführer Willy Schmidt über Neuerungen in der Bierburg gesprochen: Über die Konkurrenz Moninger, den Trend zum alkoholfreien Getränk und einen umgeschulten Automobil-Roboter "in Rente" - ein Interview.

Was bedeutet die neue Fassabfüllanlage für Hoepfner?

Das ist ein ganz großer Modernisierungsschritt für uns. Mit der Fassabfüllanlage sind wir jetzt zum einen in der Lage, mithilfe der Robotertechnik wesentlich schonender zu arbeiten - das war vorher mit viel Handarbeit verbunden - zum anderen merken wir auch, dass die Nachfrage von Gastronomie und Festen immer größer wird. Das ist eine Besonderheit bei Hoepfner – und dem müssen wir Rechnung tragen. Fassbier ist wichtig, also brauchen wir auch eine entsprechende Fassfülltechnik, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Woher kommt der Platz für die neue Anlage? Hat man etwas umgebaut?

Ein Teil der Anlage befindet sich im ehemaligen Flaschenkeller, der bis in die 90er Jahre betrieben wurde – das war in den letzten zwanzig Jahren ein leerer Raum, der jetzt wieder genutzt wird. Hinzu kommt, dass der Platzbedarf für die neue Anlage geringer ist: Früher hätte man dafür viel, viel mehr Platz gebraucht. Heute kann man das dank der modernen Technik alles etwas enger gestalten.

Wie viel Fässer laufen da am Tag durch? Wie viel werden abgefüllt?

Das sind ungefähr 100 Fässer die Stunde, wenn wir im Zweischichtbetrieb arbeiten – in Summe sind das ungefähr 1.500 Fässer am Tag. Im Moment füllen wir im Zweischichtbetrieb, eine dritte Schicht wäre noch denkbar.

Was kommt in die Fässer - immer Pils?

Das wird ständig gewechselt, weil wir alle Fassbiere-Sorten, die wir haben, in der Anlage abfüllen. Man versucht allerdings, möglichst immer ganze Schichten mit einer Sorte vollzubekommen, um nicht immer alles umstellen zu müssen.

Was wird am meisten abgefüllt?

Am meisten Pils – wir haben einen Pils-Anteil von über 60 Prozent. Das himmlisch-herbe Hoepfner Pilsner ist eben doch das, was in Karlsruhe am meisten gemocht und getrunken wird.

Wir haben gesehen, es ist ein Roboter im Einsatz. Der erste in der Hoepfner-Burg?

Ja und dieser Roboter war zuvor in der Automobilindustrie im Einsatz; jetzt ist er beim Bier angekommen und wir glauben, dass ihm das besser bekommt!

Eine Person war noch an der Anlage tätig – welche Auswirkungen hat der Roboter auf das Personal, mussten Stellen abgebaut werden?

Nein. Wir haben das mit der vorhandenen Mannschaft gelöst. Wir haben in der letzten Woche sogar einer Auszubildenden übernommen und sind schon wieder dabei einzustellen.

Hoepfner hat das Biermischgetränk "Grape" neu aufgelegt – das Motto ist weg von künstlichen Süßungsmitteln, hin zu natürlichen Aromen. Plant Hoepfner noch eine weitere Neuigkeit in den kommenden Jahren. Vielleicht ein Craft-Bier?

Im Moment weniger. Das Craft-Bier von Hoepfner ist ja eigentlich das Porter, weil wir dort auch nach einem speziellen Verfahren das Bier herstellen. Wir haben 18 Sorten Getränke – überwiegend Biere, aber auch alkoholfreie Sorten wie die Limonade Holi - welche wir vor zwei Jahren eingeführt haben - und in diesem Jahr kommt das neu aufgelegte Grape hinzu... Jetzt müssen wir erstmal verkaufen, bevor wir an neue Ideen denken.

Der Trend geht zum Alkoholfreien – macht sich diese Entwicklung auch bei Hoepfner bemerkbar?

Ja – ganz eindeutig. Wir merken es auch bei den alkoholfreien Bieren, die Nachfrage wächst hier stetig. Wenn man dieser Entwicklung als Brauerei heute nicht Rechnung trägt, dann verliert man.

Eine Frage zur Konkurrenz: Die Brauerei Moninger hat neue Besitzer und hat auch angekündigt, dass da was passieren wird. Beurteilen Sie das mit einer gewissen Gelassenheit, sind Sie neugierig – wie schätzen Sie das ein?

Ich finde das gut. Ich fand es schade, dass die Brauerei in den letzten Jahren so von der Bildfläche verschwunden ist, es ist gut, wenn sie wieder aktiver wird.

Eine Region wie unsere kann absolut zwei aktive und gut geführte Brauereien gebrauchen. Hoepfner kann nicht alle Kunden bedienen und es hilft sehr wohl, einen guten Wettbewerber in der Umgebung zu haben. Ich finde das gut.

Die Flaschenabfüllung ist seit letztem Jahr im Odenwald – eine unabhängige Entwicklung oder war dies im Zuge der Umstellung auf Fassabfüllung?

Das geschah im Zusammenhang mit der Umstellung auf Fassabfüllung. Viel wichtiger war aber, dass die Flaschenabfüllung in dieser Lage für die Nachbarschaft in der Rintheimer Straße nicht mehr tragbar war – ein so lautes Geschäft in der Innenstadt zu betreiben, hätte auf Dauer keine Zukunft gehabt. Daher haben wir sie mit der Brauerei Schmucker im Odenwald zusammengelegt: Dort ist viel Platz – und man stört keine Nachbarschaft mit den fahrenden Lkws.

Die Lkws hat man jetzt doch auch noch mit der Fassabfüllung, oder?

Der Verkehr für die Fassabfüllung wird bleiben, aber der Verkehr für die Flaschenabfüllung ist weggefallen. Das ist nicht zu unterschätzen: Es gibt die Tendenz, dass die Lebensmitteleinzelhändler direkt in ihre Zentrallager beliefert werden möchten – diese werden jetzt direkt angefahren, der Verkehr fährt nicht von der Hoepfner Bierburg los.

Auf was freuen sie sich beim Burgfest am meisten?

Ich finde es toll, dass es ein so vielfältiges Fest ist und vor allem für die Familien viel geboten wird.

ka-news-Hintergrund



Das Hoepfner Burgfest findet traditionsgemäß an Pfingsten in der Hoepfnerburg statt. Vom Freitag bis Montag, 7. bis 10. Juni, wird auf drei Bühnen Programm geboten. Offizieller Startschuss mit dem Fassanstich ist am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr auf der Hauptbühne im oberen Hof. Außerdem bietet Hoepfner auch Führungen durch die Burg an - auch die neue Abfüllanlage kann besichtigt werden. Alle Bilder vom Festwochenende gibt es wie immer auf ka-news.de!