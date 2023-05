Wann findet das Hoepfner Burgfest 2023 statt?

Von Donnerstag bis Sonntag, 25. bis 28. Mai.

Wo findet das Hoepfner Burgfest statt?

In der Hoepfner Burg, Haid-und-Neu-Straße 18.

Wie lange hat das Hopfner Burgfest geöffnet?

Donnerstag: 18 bis 0 Uhr

Freitag: 16 bis 0 Uhr

Samstag und Sonntag: 11.30 bis 0 Uhr

Anfahrt: Wie komme ich zum Hoepfner Burgfest?

Die Hoepfner Burg befindet sich zwischen zwei Haltestellen. Es gibt keine eigene "Burgfest-Haltestelle" mehr.

Straßenbahn der Linie 4 Haltestellen "Karl-Wilhelm-Platz" oder "Hauptfriedhof"

Straßenbahn der Linie S2 bis zum "Hauptfriedhof"

Was gibt es auf dem Hoepfner Burgfest?

Die Hoepfner Biere stehen beim Brauereifest im Mittelpunkt: Frisch gezapft gibt es Pilsner, Kräusen oder Helles. Daneben die alkoholfreie Hopfenlimonade HoLi, Naturradler oder Grape. Auch für Essensangebote ist durch die Wirte und Foodtrucks gesorgt.

Dreizehn Bands spielen von Freitag bis Sonntag auf drei verschiedenen Bühnen. Das ausführliche Programm gibt es weiter unten im Artikel.

Für Brauinteressierte gibt es während des Burgfests Führungen durch die Brauerei-Räume. Braumeister Marko Fix und Team freuen sich auf die Gäste.

(Archivbild) | Bild: ps

Freitag und Samstag soll es zudem kleine Feuershows und Akrobatik geben, verrät Veranstaltungsleiter Dietmar Krämer. Einblick in die lange Historie der Burg gibt es für alle Besucher zudem an neuen Schautafeln.

Dietmar Krämer, Veranstaltungsleiter des Hoepfner Burgfests. | Bild: Bohner

Hopfner Burgfest 2023: Programm am Donnerstag, 25. Mai 2023

In diesem Jahr verschiebt sich das Burgfest um einen Tag nach vorne: Statt Montag wird Donnerstag ein Veranstaltungstag. Los geht es ab 18 Uhr mit einer 90er-Party. Moderatorin Vanja vom Radiosender "neue welle" wird bis 23 Uhr am Oberen Hof auflegen und die größten Charthits, Ohrwürmer und Kult-Songs der 90er Jahre spielen.

Hopfner Burgfest 2023: Programm am Freitag, 26. Mai 2023

Die Bands am Freitag Bühne Oberer Hof: The BangBags 18.30 bis 23 Uhr Die Rock'n'Roll Live-Show: Sechs energiegeladene Vollblutmusiker entführen in die Welt der 50er. In klassischer Besetzung mit Klavier, Saxophon, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug, "rock'n'rollen" sich die Jungs seit über 20 Jahren in die Herzen ihrer Fans. Bühne am Schalander: Daniel Berger 16.30 bis 18.30 Uhr: Mit seinem Programm "Me and My Guitar" ist Akustik-Musiker Daniel Berger in der Burg zu Gast. Bekannt ist der Singer und Songwriter durch Arbeiten mit verschiedenen Bands der Rock-Szene in Karlsruhe und Ortenau. Geboten wird musikalischer Rock mit akustischer Gitarre. Bühne am Schalander: Olli Roth 19.30 bis 22.30 UhrOlli Roth stand bereits mit Größen wie Bobby Kimball (Toto), Chris Norman (Ex-Smokie) und den Hooters zusammen auf der Bühne, trank Kaffee und spielte auf Festivals mit Uriah Heep, Roger, Chapman und Manfred Mann's Earthband. 2010 gewann er den Rock-Newcomer-Preis von Audi/SWR. Die akustische Gitarre ist sein Markenzeichen. Darauf präsentiert er Balladen, Uptempo-Songs und Swampgrooves.

Hopfner Burgfest 2023: Programm am Samstag, 27. Mai 2023

Heat And The Heat auf demHoepfner Burgfest 2018. | Bild: Paul Needham

Bands am Samstag Bühne am Burggarten: Musikverein Harmonie e.V. Blankenloch 11.30 bis 15 Uhr Was wäre ein Fest ohne Blasmusik? Für die richtige Stimmung sorgt der Musikverein aus Blankenloch: Seit seiner Gründung im Jahr 1925 steht der traditionsreiche Verein für beste badische Blasmusikkultur und will die unterschiedlichsten GEnres in ausgefeilten Arrangements und vielseitigem Bühnenprogramm vereinen. Bühne Oberer Hof: Cool Breeze 15 bis 18.30 Uhr: Cool Breeze garantiert eine akustische Zeitreise durch die Hits der Rock- und Popmusik aus den vergangenen 50 Jahren. Auf den Spuren von Crosby Stills Nash spielen Cool Breeze Songs von Simon & Garfunkel. The Beatles, The Eagles, Cat Stevens, Genesis , Eric Clapton, Garth Brooks, Bruce Springsteen, Robbie Williams, Del Amitiri und vielen anderen. Bühne Oberer Hof: Amy Sue & Friends 20 bis 23Uhr: Einzigartig, sexy, professionell und verrückt: So beschreibt sich die Cover-Band Amy Sue & Friends. Mit Leidenschaft, Power und Spontaneität will die Band ihr Publikum auf eine unvergessliche Musikreise mitnehmen. Bühne am Schalander: Angel's Share 16 bis 18.30 Uhr: Drei Vollblutmusiker mit kreativer Instrumentierung wollen akustische Cover auf den Punkt bringen. Das Repertoire soll dabei keine Wünsche offen lassen: Beginnend mit Klassikern des Rock'nR'Roll über beliebte Hits aus den vergangenen 40 Jahren runden die Angel's ihr Programm mit aktuellen Covern ab. Bühne am Schalander: AMOcoustic 19.30 bis 22.30Uhr: Die Unplugged-Besetzung der Band "Amokoma" um Oliver Rosenberger bringen folgendes mit: Funk, Soul udn HipHop der 70er bis 90er-Jahre. Aber auch aktuelle Chartbreaker haben sie im Gepäck.

Hopfner Burgfest 2023: Programm am Sonntag, 28. Mai 2023

Seán Treacy Band auf dem Hoepfner Burgfest 2018. | Bild: Paul Needham

Bands am Sonntag Bühne am Burggarten: KAmpusKApelle 11.30 bis 15 Uhr: Biergartenfeeling mit Blasmusik gibt es bei der studentischen Blaskapelle: Märsche, Polkas und Walzer gibt es am Sonntagmorgen. Aber auch andere Stücke verirren sich in das Repertoire der Blechbläser. Bühne Oberer Hof: Zimmer mit Musik 15 bis 18.30 Uhr: Zwei Stimmen, zwei Gitarren... das ist das "Zimmer mit Musik". Ein bisschen Folk, ein bisschen Pop wird geboten. Songauswahl und Interpretationen sollen beweisen, dass sich Perlen wie zum Beispiel The Coronas neben großen Brummern wie Van Halen, Queen und Bad Religion gut hören lassen können. Bühne Oberer Hof: Me and the Heat 20 bis 23 Uhr: Moderne, urbane Sounds mit hörbar traditionellen Wurzeln verspricht Me and the Heat. Die Coverband versteht sich als Event-Band und bietet handgemachte Livemusik verschiedener Stilrichtungen. Bühne am Schalander: 2Cool 16 bis 18.30 Uhr: Mit zwei Stimmen, einer Akustik-Gitarre und Looper präsentiert die Band Songs aus verschiedenen Genres: Mal fetzige Rocknummern, mal gefühlvolle Balladen. Bühne am Schalander: Seán Treacy Band 19.30 bis 22.30 Uhr: Die Karlsruher Band gehört zu den bekanntesten Coverbands im badischen Raum und hat auch bundesweit Auftritte- Ihr Repertoire umfasst The Beatles bis hin zu aktuellen Stücken und auch Eigenkompositionen. Von Pop und Ballade bis Hardrock wird alles geboten.

Wie wird das Wetter?

Für das Wetter ist Hoepfner-Chef Willy Schmidt persönlich verantwortlich, scherzt man auf der Pressekonferenz am Donnerstag, 11. Mai. "Wenn ich meinen Job richtig mache, wird es gut!"

Pressekonferenz Hoepfner Burgfest 2023 | Bild: Bohner

Was ist neu?

Die dreijährige Pause habe man genutzt, um einige Dinge neu zu gestalten: Die Burgfassade wurde restauriert und ein neues Dach gab es auch. Für die Hoepfner-Biere gab es ein neues Design: Das Logo der Burg wurde mehr in den Vordergrund gerückt, alle Biere habe nun eine erkennungskräftige Farbe auf ihrem Etikett - und: "Die Unterschrift von Gründer und Kommerzienrat Friedrich Hoepfner ist prominent auf allen Etiketten", so Krämer im Gespräch mit ka-news.de.

Die Hoepnfer-Biere haben ein neues Layout. | Bild: Bohner

Vom Goldrand auf den Etiketten habe man sich verabschiedet - auch aus Umweltgründen. Die neuen Bierkleber bestehen aus 100 Prozent Recyclingpapier - das wäre mit dem Goldrand nicht möglich gewesen.