vor 51 Minuten Karlsruhe Gründen in der Corona-Krise: Wie diese Jung-Unternehmerin es geschafft hat

Durchstarten in der Corona-Krise? Schwierig, aber möglich! Covid-19 hat viele Branchen hart getroffen. Viele Selbstständige können nur durch staatliche Hilfen überleben. Trotzdem ist es machbar, in Zeiten der Pandemie ein eigenes Unternehmen zu starten. Ein Beispiel ist Anja Katharina Wroblewski: Sie hat am 1. Dezember ein Brautmodengeschäft in Weingarten eröffnet. ka-news.de hat sich mit der jungen Gründerin über ihren schwierigen Weg in der Krise unterhalten.