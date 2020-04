vor 3 Stunden Iffezheim Galopp-Rennbahn bittet um Unterstützung: Mit Rasenpatenschaften gegen die Coronavirus-Krise

Angesichts der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise will Baden Racing mit einer kuriosen Idee an Einnahmen kommen. Wie der Galopp-Veranstalter am Donnerstag mitteilte, sollen Rasenstücke vom Zielbereich verkauft werden. "Wir brauchen jede Unterstützung, um die Corona-Krise zu überstehen", sagte Geschäftsführerin Jutta Hofmeister.