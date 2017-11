Der Kultflohmarkt "Pfennigbasar" findet von Donnerstag bis Samstag, 8. bis 10. Februar 2018, in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe statt. Der Erlös des Basars wird an Karlsruher Organisationen gespendet. 2017 kamen auf diese Weise 51.200 Euro zusammen. Auch in diesem Jahr nimmt der Internationale Frauenclub wieder Sach-Spenden für den Verkauf an.

Sachspenden können am Dienstag, 30. Januar 2018, und am Donnerstag, 1. Februar 2018, in der Schwarzwaldhalle abgegeben werden. Am Dienstag werden die Spenden bis 17 Uhr, am Donnerstag bis 20 Uhr angenommen.

Was wird angenommen?

Die Organisatoren bitten um Folgendes: Bitte fahren Sie zur Anlieferung mit Ihrem Fahrzeug direkt vor den Eingang der Schwarzwaldhalle. Folgende Sachspenden werden nicht angenommen:

große Möbel und Matratzen

defekte Elektrogeräte

zerrissene oder stark verschmutzte Textilien

kaputte und stark abgelaufene Schuhe und Stiefel

angeschlagene Keramik - Porzellan - und Glassachen

verrostete Töpfe, Pfannen und Backformen

Einmach- , Marmeladen- und Senfgläser, Saftflaschen

verschmutzte Bettdecken, - unterlagen und Kopfkissen

stark verschmutzte und vergilbte Gardinen

Teppichreste oder Farbeimer

Klobrillen und Klobürsten

Ersatzteile aller Art, Schneeketten

Skistiefel und Skier

angebrochene Kosmetik- und Putzmittel

Röhrenfernseher , PC- Monitore, Drucker

Schreibmaschinen

Auto-Kindersitze

Video - und Musikkassetten, CD-Ständer

Dias und Dia-Rahmen

Staubsauger ohne hundertprozentige Saugleistung

Termine Pfennigbasar 2018

Donnerstag, 8. Februar 2018 10 bis 13 Uhr 14.30 bis 18 Uhr Freitag, 9. Februar 2018 10 bis 13 Uhr 14.30 bis 18 Uhr Samstag, 10. Februar 10 bis 14 Uhr

Erlös 2017 geht an Karlsruher Organisationen

Der Erlös aus dem vergangenen Jahr wird beim traditionellen Weihnachtstee des Internationalen Frauenclubs Karlsruhe am Dienstag, 5. Dezember, um 15.30 Uhr, in der Karlsburg in Durlach übergeben. Insgesamt 51.200 Euro aus dem Erlös des 50. Pfennigbasars werden an diesem Tag von Präsidentin Annerose Lauterwasser und Vizepräsidentin Mariana Nerger an folgende gemeinnützige Organisationen übergeben:

Reha-Südwest gGmbH – Testmaterial für Frühförderstelle

Autonomes Frauenhaus Karlsruhe – Flexible Regalwand für Spielzimmer

Durlacher Tafel – Kühlregal für die Lebensmittelausgabe

AWO Karlsruhe gGmbH – Arbeits- und Beschäftigungsprojekt: Registrierkasse

Bahnhofsmission – Notfallhilfe für Projekt Cosmobile Haushaltshilfen

Karlsruher Kindertisch e.V. – Zuschuss für den Kindermittagstisch

Tafelladen Ettlingen e.V. – Kühlinsel für Verkaufsraum

Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft – Außenbordmotor und Rettungsausrüstung

Deutscher Kinderschutzbund e.V. – Schulung für neue UmgangsbegleiterInnen

Verein f. Kinder-u. Jugenddiakonie e.V. – Projekt frei dabei: Ferienfreizeit

Jugend im Museum e.V. – Freiplätze für Museumspädagogik

AWO Beratungsstelle für Krebskranke – Arbeitsmaterial für Supervision

Kindermalwerkstatt Karlsruhe – Unterstützung der Arbeit/Material

Caritas e.V. – Sozialkompetenztraining im Übergangswohnheim

Förderverein Hospiz e.V. – Anteilige Kosten für Musiktherapie