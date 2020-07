vor 4 Stunden Karlsruhe EnBW macht gute Geschäfte mit Windkraft

Das Geschäft mit erneuerbaren Energien sorgt bei EnBW weiter für Aufwind. Vor allem die Inbetriebnahme der beiden Offshore-Windparks EnBW Hohe See und EnBW Albatros und Zukäufe sorgten im ersten Halbjahr für eine deutliche Ergebnissteigerung. Mit 23 685 Mitarbeitern erzielte die EnBW einen Umsatz von rund 9,73 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von rund 1,59 Milliarden Euro. Dies entspricht beim operativen Ergebnis einem Plus von 24,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilte der Energiekonzern am Donnerstag in Karlsruhe mit.