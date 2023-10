Der Reifenhersteller Michelin will seine Produktion verringern, das kündigt er auf seiner Homepage an. Als Grund nennt er "wachsenden Wettbewerbsdruck" sowie "steigende Produktions- und Verwaltungskosten". Man führe aktuelle Gespräche mit Sozialpartnern. Betroffen sind die Standorte Karlsruhe, Trier und Homburg.

Michelin: Es ist noch nichts entschieden!

"Ziel dieser Gespräche ist es, gemeinsam mögliche Optionen für diese Situation zu prüfen. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch keine Entscheidung getroffen", so das offizielle Statement am Freitag, 20. Oktober, aus dem Unternehmen. Und weiter: "Die Michelin Mitarbeitenden in Deutschland werden als Erste über den Abschluss dieser Gespräche informiert."

Überlegungen zur Schließung der Michelin-Werke in Karlsruhe und Trier

Dies tat der Konzern offensichtlich am vergangenen Wochenende: Am Samstag, 21. Oktober, kritisiert die zuständige Industriegewerkschaft IGBCE das Vorgehen und kündigt Widerstand an.

Das Michelin-Werk in Karlsruhe | Bild: Anya Barros

Michelin habe auf Belegschaftsversammlungen mitgeteilt, dass es Planungen gibt, sich weitgehend aus der Produktion von Lkw-Reifen in Deutschland zurückziehen zu wollen, so die IGBCE.

In Karlsruhe und Trier (Rheinland-Pfalz) drohe die Schließung, in Homburg (Saarland) der Verlust von zwei Aktivitäten und damit den Großteil der Belegschaft, so die Gewerkschaft.

"Nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel!"

"Der hier beabsichtigte Kahlschlag ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar und wird auf unseren Widerstand stoßen", sagt Matthias Hille, Leiter des IGBCE-Bezirks Mainz, Konzernbetreuer und Aufsichtsratsmitglied bei Michelin Deutschland.

Präsentation des neuen Reifens Michelin X Multitm D für Leicht-LKW und Midi-Busse auf der NUFAM 2013. | Bild: (fst)

"Hier drohen ebenso traditionsreiche wie hochmoderne Standorte einfach ausgeknipst zu werden, ohne zuvor Alternativen systematisch durchdacht zu haben", kritisiert Hille. "Gegen einen solchen Rotstift-Aktionismus werden sich Belegschaft, Betriebsrat und IGBCE entschieden zur Wehr setzen."

SPD-Politiker Parsa Marvi: Ankündigung kommt überraschend

"Die Ankündigung kommt für mich tatsächlich etwas überraschend", betont der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Parsa Marvi (SPD) und erläutert: "Ich war erst im Sommer letzten Jahres zu einem Vor-Ort-Termin auf dem Werksgelände des Standortes Karlsruhe. Dabei waren natürlich auch Lieferengpässe und steigende Kosten infolge der internationalen Verwerfungen ein Thema, wobei das Unternehmen jedoch zuversichtlich war, die Herausforderungen meistern zu können", so der SPD-Politiker.

Parsa Marvi, Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Karlsruhe-Stadt. | Bild: christian ernst

Er baue nun auf einen intensiven Austausch zwischen dem Unternehmen, dem Betriebsrat sowie der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), um mögliche Lösungen für die vom Konzern genannten Probleme zu finden. Ziel müsse es sein, sämtliche Maßnahmen auszuloten, die es braucht, um den Standort und die Arbeitsplätze zu erhalten.

Michelin seit 1931 in Karlsruhe

Seit über 90 Jahren hat der französische Reifenhersteller ein Werk in Karlsruhe - als erstes Werk in Deutschland. Das bekannteste an den Michelin-Reifen dürfte wohl deren Werbefigur sein: das weiße, pummelige Michelin-Männchen ist bereits seit 1898 das Gesicht der Marke.

Hauptgeschäft der Michelin Reifenwerke in Karlsruhe sind laut Unternehmenswebsite die Fertigung von Leicht-Lkw-Reifen in Kleinstserien und moderne Produktionsanlagen.

800 Michelin-Mitarbeiter in Karlsruhe wären betroffen

Bis zu 1,1 Millionen Reifen werden dort demnach pro Jahr hergestellt. 2,38 Milliarden Euro Umsatz macht das Karlsruher Werk laut dem Branchenportal North Data (2021). Die Belegschaft in Karlsruhe zählt laut Michelin aktuell rund 800 Mitarbeiter, davon sind etwa 550 in der Reifenherstellung, der andere Teil in Vertrieb und Verwaltung tätig.

Das Michelin-Werk in Karlsruhe zählt zu den modernsten der Branche: Erst 2021 wurde die Produktion komplett umgestellt, um CO2-Emissionen zu reduzieren.