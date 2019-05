30.04.2019 11:25 Anya Barros Karlsruhe dm zieht bald an neuen Standort in Durlacher Allee: "Verkehrsinfarkt kommt nicht durch dm-Mitarbeiter"

In wenigen Wochen steht für 1.600 dm-Mitarbeiter der Umzug in die neue Firmenzentrale an der Durlacher Allee an. Sie alle fahren dann nicht mehr zu acht verschiedenen dm-Standorte im Stadtgebiet - sondern nur zu einem. Das wird sich auch in den Verkehrsströmen bemerkbar machen, Anwohner fürchten gar um einen Kollaps. dm-Chef Erich Harsch ist zuversichtlich, was die Verkehrslage auf der Durlacher Allee anbelangt. Sollte es dort stocken, liege es nicht an den dm-Mitarbeitern.