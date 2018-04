Simon Sulzer (CyberForum e.V.): "Vorstellung des 'de:hubs' angewandte KI mit Überblick zu Schwerpunkten und Anwendungen in Karlsruhe?

Zum Vortrag: Der Auftrag und Vorhaben des "de:hub" für Angewandte Künstliche Intelligenz stehen im Vordergrund. Was ist der "de:hub" und wofür steht er? Mit welchen Aktionen können wir Unternehmen und Gründer bei ihren Vorhaben unterstützen und die Sichtbarkeit und Vernetzung der Region erhöhen? Karlsruhe ist IKT-Standort Nummer eins in Baden-Württemberg und mit seinen Kompetenzen in der Anwendung der KI ganz vorn mit dabei. Anhand einiger Beispiele werden konkrete Anwendungsgebiete und Unternehmen mit KI-Bezug in Karlsruhe vorgestellt.

Zur Person: Simon Sulzer arbeitet seit Februar 2018 als Projektmanager beim CyberForum und koordiniert den im DIZ |Digitales Innovationszentrum angesiedelten "'de:hub' für Angewandte Künstliche Intelligenz Karlsruhe". Simon bringt seine Kompetenzen und Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen wie E-Commerce, Geoinformation, Bau- und Projektmanagement sowie als Lehrbeauftragter der Hochschule Karlsruhe in das Projekt "de:hub" ein und treibt dessen Aufbau voran.

Die Hauptziele des Hubs ist der Ausbau der vorhandenen Strukturen und Kompetenzen im KI-Bereich sowie Innovationsförderung und Ausbau der KI-Startup-Szene. Über 15 Partner und viele Unternehmungen, vor allem aus der Region, haben ihr Interesse an der Mitwirkung am "de:hub" bekundet und unterstützen die Arbeit für den ITK-Standort Karlsruhe. Der "de:hub" wurde 2017 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als einer der 12 Digital Hotspots in Deutschland ausgezeichnet.