vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Zwischen Lockdown-Alltag und Existenzängsten: Droht Karlsruher Restaurants das Aus?

Ein Angriff auf die Gastronomie, ein Schlag ins Gesicht. So oder so ähnlich betiteln Gastronomen den zweiten Lockdown, der am Montag als "Light-Version" in Kraft getreten ist. Das heißt: Während Einzelhändler weiterhin öffnen dürfen, müssen Restaurants, Kneipen und Bars wieder schließen. Doch wie geht es jetzt weiter? Werden die Betreiber einen zweiten Lockdown überstehen? Und können die Hilfspakete tatsächlich die finanziellen Folgen etwas abmildern? ka-news.de hat mit Karlsruher Gastronomen gesprochen.