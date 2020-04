Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup kritisiert in seiner Funktion als Vorsitzender der Technologieregion Karlsruhe (TRK) die derzeitigen Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze. Die aktuelle Situation sei beschämend. Rasche Änderungen werden gefordert.

Das Problem: Französische Staatsbürger dürfen in Deutschland arbeiten, aber nicht nach der Arbeit in einem deutschen Supermarkt einkaufen. Hingegen deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz im Nachbarland entsprechende Einkäufe erledigen dürfen. Weiterhin berichten Pendlern von ausführlichen Kontrollen - obwohl ein entsprechender Passierschein vorliegt.

Zum Arbeiten gut genug

"Für mich als Europäer ist das eine beschämende Regelung, die auch einiges an Ressentiments auslöst und nicht nachvollziehbar ist", so Mentrup. "Man kann es so zusammenfassen: Zum arbeiten sind wir gut genug - da spielt das Infektionsrisiko dann auch nur eine untergeordnete Rolle - aber wenn es um den Supermarkt geht, dann sind wir plötzlich ein Risiko", so Mentrup. "Ich kann nur eindrücklich fordern, dass diese Regelung möglichst schnell verschwindet."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe An Grenzen zu Frankreich soll es schneller gehen: "Das sind unhaltbare Zustände"

Aus Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus bestehen an deutschen Außengrenzen derzeit umfassende Kontrollen und Einreiseverbote. Ausnahmen gibt es etwa für den Warenverkehr und für Pendler.

Die TechnologieRegion rechnet mit einer steigenden Zahl von Pendlern. Dadurch könne sich die Situation an der Grenze zusätzlich verschärfen, wenn Betriebe wie beispielsweise das Daimler-Werk in Wörth die Produktion wieder aufnehmen. Derzeit berichten Pendler von mehreren Stunden Wartezeit. "Das ist nicht hinnehmbar." Viele Unternehmer in der Region sind empört über die aktuellen Zustände.

Forderungen und Lösungsvorschläge

Um die Situation an der Grenze zu verbessern, hat die TechnologieRegion Karlsruhe folgende Vorschläge:

Es müssen dringend weitere Übergänge geöffnet werden. Die derzeit nur zum Teil oder für bestimmte Zeiten geöffnete Übergänge müssen durchgehend geöffnet werden. Im französischen Bereich gibt es die Anweisung, den am Wohnort nächstgelegenen Grenzübergang aufzusuchen. Das solle man ändern: Pendlerströme könnten sich dann nach Erfahrungswerten verteilen. Die Organisation an den Grenzübergängen könnte verbessert werden. Beispielsweise mehrere Spuren für die verschiedenen Gruppen eingerichtet werden - "je nach Prüfintensität". Gemeinsam abgestimmte Grenzkontrollen in Teams aus französischen und deutschen Grenzbeamten. Damit nicht zwei Kontrollen hintereinander stattfinden. Der Öffentliche Nahverkehr müsse wieder völlig grenzgängig gestaltet werden: "Das betrifft die Stadtbahn in Straßburg aber auch unsere Regionalbahn zwischen Wörth und Straßburg", so Mentrup. Damit auch Berufspendler ohne Auto wieder die Möglichkeit haben zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen.

"Wir haben an das Innenministerium in Frankreich und Deutschland appelliert, die vorgeschlagenen Änderungen an der Grenze vorzunehmen", so Mentrup.

Familien sollen sich besuchen dürfen

Darüber hinaus sei auch der humanitärer Aspekt nicht zu vernachlässigen: Es sei derzeit nicht möglich sterbende oder kranke Familienangehörige oder Lebenspartner auf der anderen Seiten der Grenze zu besuchen.

Wie der SWR am Freitag berichtete, sei ein entsprechende Regelung bereits seit dem 17. April im Bundesinnenministerium erlassen, aber wohl noch nicht bei den Behörden vor Ort angekommen. Die Bundespolizei soll am 17. April einen Erlass erhalten haben, wonach es sich bei einer Reise zu Familienangehörigen um einen triftigen Einreisegrund handelt.

Das gelte auch für eingetragene Lebenspartnerschaften. Bei nicht eingetragenen Partnerschaften sei eine Einzelfallprüfung nötig - wie das Paar den Nachweis erbringen soll, dass es zusammen ist, ist unklar. Details zum Erlass sind noch nicht bekannt.

"Ich hoffe, dass man das jetzt ernster nimmt als bisher"

Mentrup hofft auf eine schnelle Reaktionen aus dem Bund: Es herrsche eine große Unzufriedenheit in allen Bundesländern und Gebietskörperschaften an der deutsch-französischen Grenze, so der TRK-Vorsitzende, "dass ich erwarte, dass man das jetzt nicht einfach so laufen lassen kann und ab nächstem Montag wird alles noch viel schlimmer."

Es sei eine entsprechende Task Force eingerichtet worden, die grenzüberschreitende Dinge vertreten und bearbeiten: Sie besteht aus drei Bundesländern (Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg) und den beiden Nationen (Deutschland, Frankreich) sowie den angrenzenden Departments. "Ich habe Hoffnung, dass man das jetzt ernster nimmt als bisher."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Kritik an Corona-Grenzkontrollen und Einkaufsverboten nimmt zu: TRK-Chef appelliert an Frankreich