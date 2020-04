Wohnen auf nur wenigen Quadratmetern und kreative Ideen für Zuhause: Das erwartet die Besucher beim Karlsruher "Tiny House"-Festival. Eigentlich hätte es Mitte Juni stattfinden sollen, doch nun wird es aufgrund der Infektionsgefahr um rund ein Jahr verschoben. Gleiches gilt für den Fachkongress Summit, bei dem sich Experten über nachhaltigen und ökologischen Bau austauschen.

Aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus hat die Messe Karlsruhe sich am 30. März dazu entschieden, das "Tiny House - New Housing"-Festival und den Fachkongress Summit in das späte Frühjahr 2021 zu verschieben.

Messe Karlsruhe sagt Termine ab

"Für uns steht das persönliche Wohlergehen unserer Aussteller, Referenten, Besucher und Mitarbeiter an erster Stelle. Mit großem Bedauern haben wir uns daher heute gemeinsam mit unseren Partnern darauf verständigt, die beiden Veranstaltungen zu verschieben", sagt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe.

Der Fachkongress hätte eigentlich vom 18. bis 19.Juni und das "New Housing"-Festival vom 19. bis 21. Juni stattfinden sollen. Das frühzeitige informieren über die Absage der Veranstaltungen sei der Messe ganz wichtig, damit für die Teilnehmer kein Schaden entstehe.

Neue Veranstaltungstermine werden noch bekannt gegeben

Einige Besucher hatten die Messe bereits zuvor wissen lassen, dass sie an den Veranstaltungen aufgrund des Corona Virus nicht teilnehmen wollen. Die Zahl der Corona-Virus-Infizierten steigt immer weiter und das öffentliche Leben wurde stark eingeschränkt. Veranstaltungen wie Messen sind derzeit untersagt. Wie lange die Einschränkungen anhalten, ist immer noch unklar.

Die neuen Veranstaltungstermine sollen laut Messe schnellstmöglich veröffentlichen werden. Weitere Infos gibt es auf den Veranstaltungswebseiten https://www.new-housing.de/ und https://www.sbm-summit.com/de/.