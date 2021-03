Der Corona-Lockdown wirkt sich extrem auf den Einzelhandel auch in der Karlsruher Innenstadt aus. Darüber berichteten schon verschiedene Händler der Fächerstadt und auch das Modehaus Marandino in der Waldstraße muss sich der Situation anpassen, dass laut Geschäftsführer Andreas Ihly gelang, doch vor allem eines wird vermisst. Der persönliche Kontakt mit dem Kunden.

Der Lockdown hat den Einzelhandel in Karlsruhe weiterhin fest im Griff, hofft aber in der kommenden Woche wieder durchstarten zu können. "Es ist wohl dringend notwendig, wenn ein Großteil des stationären Einzelhandels in der Fächerstadt auch nach der Krise bestehen soll. Im sagt Maradino-Geschäftsführer im Gespräch mit ka-news.de. Ihly spricht von "extremen Einschnitten" durch die Folgen der Corona-Krise.

Seit 40 Jahren in Karlsruhe

Das Karlsruher Familienunternehmen ist seit über 40 Jahren in der Karlsruher Waldstraße zu Hause und betreibt auch einen Laden in Landau. Schon Martin Kerner, Geschäftsführer des "Basislagers", hatte zuletzt im Gespräch mit ka-news.de die schwierige Situation beklagt und verdeutlicht, dass die Hilfen der Politik nicht ausreichen, um laufende Kosten zu decken. Ganz so schlimm sei die Lage in der Waldstraße nicht.

Denn immerhin kann das Modehaus Marandino über den Online-Handel Einnahmen generieren. "Wir haben auch bedingt durch die Pandemie viel Energie in unseren Online-Handel gesteckt und arbeiten nun seit einem Jahr verstärkt an digitalen Themen", erklärt Ihly. Dennoch hatte man die digitale Entwicklung schon vorher auf dem Schirm und so flossen laut Ihly viele Ersparnisse in die neue Absatzstrategie.

Online-Handel ist "Schaufenster der Zukunft"

Online-Handel und Social Media sieht Ihly als “Schaufenster der Zukunft“. Ein Prozess, den der Lockdown nun nur noch beschleunigt. Deshalb sei es extrem wichtig, wie man sich auf den digitalen Plattformen präsentiert, da es "das Bild ist, welches man von sich Preis gibt", meint der Geschäftsführer. Dennoch treffe der Lockdown durch den Ausfall der gesamten Laufkundschaft auch das Marandino hart.

“Es sind harte Zeiten für alle Einzelhändler und natürlich auch für uns. Die aktuelle Absatzmengen können den stationären Umsatz nicht auffangen. Wir haben ja weiterhin laufende Kosten", erklärt Ihly. Vor allem der Warenwert sei für Maradino ein großer Blocker in diesen Zeiten.

Doch nicht nur die Umsatzeinbrüche machen dem Familien-Unternehmen zu schaffen: "Uns fehlt der persönliche Kontakt zu unseren Kunden. Wir sind hier seit über vierzig Jahren in Karlsruhe ansässig und leben vom Austausch und den tagtäglichen Begegnungen", erklärt der Marandino-Geschäftsführer. Soziale Begegnungen etwas, dass nicht nur die Einzelhändler in diesen schweren Zeiten besonders vermissen.