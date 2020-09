vor 21 Stunden Stuttgart Messe Karlsruhe braucht Finanzhilfen

Die Messe in Karlsruhe benötigt bereits in diesem Jahr finanzielle Hilfen ihrer Eignerin, der Stadt Karlsruhe, wie Messe-Geschäftsführerin Britta Wirtz einer Stellungnahme des Finanzministeriums zu einer Anfrage des Landtagsabgeordneten Peter Hofelich (SPD) zufolge sagte, die den Zeitungen "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" am Montag vorliegt.