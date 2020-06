vor 17 Minuten Lena Kube Karlsruhe Kein Corona-"Autobonus": Karlsruher Umweltschützer gehen gegen die Autoprämie auf die Straße

Um der angeschlagenen Wirtschaft unter die Arme zu greifen, steht die Idee einer Kaufprämie für Autos im Raum. Doch aus den Reihen der Klimaschützer wird Protest laut - auch in Karlsruhe. Ihr Vorwurf an die Politik: Die Corona-Krise und die Klima-Krise würden gegeneinander ausgespielt. Am Dienstag berät in Berlin der Koalitionsausschuss über finanzielle Hilfen für die Industrie und den umstrittenen "Autobonus".