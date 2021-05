Zu Zeiten des Corona-Virus sind die Karlsruher Fußgängerzonen leergefegt. Viele Einzelhändler fürchten um ihre Existenz. Um diese Krise in den Griff zu bekommen, will die Fraktion der Linken nun aktiv werden. Sie fordert die Stadt Karlsruhe auf, die Attraktivität der Innenstadt mit fünf konkreten Maßnahmen zu steigern.

Ein Mausklick ist in aller Regel bequemer zu bewältigen als eineinhalb Kilometer Fußgängerzone. An jener Bequemlichkeit knabbert der Karlsruher Einzelhandel schon seit einem Jahrzehnt. Aus diesem Grund wurde 2018 das Cima-Gutachten ins Leben gerufen, das die Attraktivität der Karlsruher Innenstadt als Lebensmittelpunkt mit konkreten Maßnahmen steigern soll.

Doch das war zwei Jahre vor Corona. Nun hat sich - nicht nur in Karlsruhe - die wirtschaftliche Situation grundlegend gewandelt - in vielerlei Hinsicht, die das Cima-Gutachten nicht vorhergesehen hat.

Lukas Bimmerle, einer der drei Stadträte der Linke-Fraktion Karlsruhe, nahm dies zum Anlass, den Gemeinderat zu einer gemeinsamen Erarbeitung von Lösungen aufzurufen, um "die Zukunft der Innenstadt und des Einzelhandels zu sichern", wie es im entsprechenden Antrag an das städtische Gremium im April heißt.

"Die Krise des Einzelhandels könnte dauerhaft sein"

"Die Corona-Krise ist wahrscheinlich temporär, aber die Krise im Einzelhandel könnte dauerhaft sein", so schreibt die Fraktion darin. Ein Eindruck, den Bimmerle im Gespräch mit ka-news.de noch einmal bestätigt: "Die Krise des Einzelhandels hat schon vor Corona angefangen, wurde mit dem Virus aber stark beschleunigt."

Zu hohe Mietpreise, Konkurrenz durch Online-Anbieter, schlechte Bedingungen für Unternehmensgründer - all dies seien Probleme, die den Karlsruher Einzelhandel nicht erst seit gestern plagen, und für die es laut Bimmerle Lösungen bedarf: "Der freie Markt wird es nicht regeln, wir müssen als Stadt selbst eingreifen."

"Wir werden uns nach den Wünschen der Einzelhändler richten"

Seiner Ansicht nach herrsche ein großer Wille innerhalb des Gemeinderats, etwas für die Einzelhändler zu tun, "leider waren die bisherigen Maßnahmen zu kurzfristig und auch zum Budget gab es bisher keine Einigung". Hauptsächlich deswegen sei der Antrag erst nötig gewesen.

"Eine tote Innenstadt ist schwer wiederzubeleben"

"Wir werden uns bei der Planung natürlich auch nach den Wünschen der Einzelhändler richten", fügt Bimmerle hinzu. Gleichzeitig pocht er jedoch auch auf rasches Handeln. "Jede Summe, die jetzt nicht investiert wird, wird uns später noch mehr kosten! Innenstädte die einmal tot sind, sind sehr schwer zu reaktivieren und wirken sich äußerst ungünstig auf den Stadthaushalt aus. Das sieht man auch an Beispielen aus dem Saarland oder dem Ruhrgebiet."

Daher sei die Pflege und der Ausbau der Innenstadt laut Bimmerle die beste Chance, um den dauerhaften Untergang der Einzelhändler abzuwenden. Auf Basis des Cima-Gutachtens stellt er daher fünf Lösungsansätze in den Raum, um die Innenstadt auch in Zeiten von Corona und darüber hinaus attraktiver und einträglicher zu gestalten.

1. Vom Shopping-Stress zur Wohlfühl-Oase

"Zunächst müssen wir gegen die horrenden Mietpreise vorgehen. Dazu könnte sich die Stadt einige innenstädtische Immobilien sichern und sie den Betrieben preisgünstig zur Verfügung stellen", so ein Vorschlag Bimmerles.

"Ansonsten müssen wir die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöhen. Die Leute sollen sich gerne in der Fußgängerzone aufhalten. Statt Shopping-Stress müsste die Innenstadt eine Wohlfühloase bieten. Ein Ort der Entspannung."

Diese würde analoges Einkaufen auch eindeutig vom Online-Shopping abheben. "In einer Fußgängerzone, in der die Kunden sich wohlfühlen, in der die Lebensqualität höher ist, wird erwiesenermaßen mehr Geld ausgegeben", so der Produktmanager im Gespräch mit ka-news.de.

Dies könne durch verschiedenste Projekte auch baulicher Art ermöglicht werden: "In der Kaiserstraße diskutiert man zum Beispiel über neue Sitzgelegenheiten." Ebenso könne er sich für die Zukunft eine größere Außengastronomie oder auch eine parkähnliche Anlage vorstellen, wenn der Verkehr durch die Kombilösung unter die Erde verlegt worden ist. Doch dies sei nur ein Teil der möglichen Lösung.

2. "Wir müssen Innovation fördern"

"Das kulturelle Angebot in der Innenstadt muss größer werden", so Bimmerles Überzeugung. "Es gibt die Möglichkeit von Straßenmusik, Kunst, Attraktionen und natürlich besonders kreative Geschäftsideen unter den Einzelhändlern", zählt er auf. Auch die Gastronomie sei für den "Wohlfühleffekt" in der Innenstadt sehr wichtig.

"Aber um mehr Aufenthaltsanreiz zu schaffen, brauchen wir definitiv mehr Vielfalt im Angebot. Und dafür brauchen wir Innovation. Diese müssen wir im Einzelhandel fördern", erklärt er.

3. Eine "Entsiedelungsstrategie" für Autos

Was Förderung angeht, dürfe dabei auch der Umweltschutz nicht vergessen werden. "Wir bereiten in einem anderen Antrag bereits eine Entsiedelungsstrategie vor", sagt der Stadtrat. "Wir wollen die Autos vor den Läden deutlich reduzieren und eher für Fußgänger und Radfahrer attraktiv machen. Auch das erhöht die Lebensqualität und schafft Anreize, die Innenstadt zu besuchen."

Ein bereits diskutiertes Thema sei auch der Kurierdienst per Rad, auf den die Einzelhändler zugreifen können. Dieser bietet Möglichkeiten zur Hauslieferung und eine Chance, den Karlsruher Einzelhandel mit dem Online-Handel zu verbinden.

4. "Ein Karlsruher Amazon"

Die Möglichkeit eines kombinierten Online-Shops für Karlsruher Einzelhändler, gekoppelt mit dem Konzept der Fahrradkuriere, ist bereits im Gespräch. "Beides wurde schon im Cima-Gutachten vorgeschlagen. Wir würden damit quasi ein 'Karlsruher Amazon' aufziehen, in dem sämtliche Produkte und Ideen vermarktet werden."

Karlsruher Einzelhändlern würden das Online-Shopping so für sich nutzen, statt damit zu konkurrieren, so die Idee der Fraktion. Auch Unternehmensgründer, die aktuell noch schlechte Chancen haben, würde so von einem lokalen Online-Store profitieren.

5. "Menschen müssen ihre Ideen vorstellen können"

"Es existieren bereits einige Gründungszentren in Karlsruhe", meint der Produktmanager. "Wir sprechen uns aber für ein Gründungszentrum inmitten der Innenstadt aus." Die Aufgaben eines solchen Zentrums lägen laut Bimmerle in der Beratung, "wie man ein Unternehmen aufzieht" und in der Vermittlung günstiger Immobilien.

"Die Menschen müssen ihre Ideen vorstellen und austauschen können", so der Stadtrat der Linken-Fraktion. Ein solches Zentrum brächte neue Anregungen zur Unternehmensgründung. "Wenn die Zahl der Gründungen mit kreativen Geschäftsideen wächst, wird die Innenstadt neu kultiviert und auch der Einzelhandel wird so einen neuen Aufschwung erleben." Bisher ist das aber noch Zukunftsmusik.

Zukunftsmusik ist aktuell ebenfalls noch, wie es künftig mit dem Cima-Gutachten weitergeht. Ob das Gutachten - etwa auf Basis der nun angestoßenen Diskussion - gegebenenfalls neu aufgelegt und überarbeitet wird, sei möglich, doch dazu habe Lukas Bimmerle nach eigenen Angaben "noch keine konkrete Vorstellung".

Ebenso wenig, ob und was sich hierdurch vielleicht auch baulich in der Innenstadt verändern könnte. Zuerst muss das Ergebnis der Vorberatungen des Antrags im Wirtschaftsausschuss am 23. Juni abgewartet werden. "Je nachdem, zu welchem Ergebnis die Verwaltung kommt, werden wir dann mehr wissen", sagt Bimmerle.