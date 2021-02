Während Friseure nach den vergangenen Bund-Länder-Beratungen etwas aufatmen können, bleibt die Lage im Einzelhandel weiter angespannt. Zwar wurde eine Öffnung in Aussicht gestellt, zu 100 Prozent könnten die Händler aber nicht planen, wie Anne Klausmann feststellt. Und die Managerin des Karlsruher Einkaufszentrums Ettlinger Tor weiß, was das bedeuten kann: "Wir bekommen schon von den einzelnen Geschäften Rückmeldungen - auch über Insolvenzen."

Seit Mittwochabend steht fest: Der Corona-Lockdown wird mindestens bis zum 7. März verlängert. Ausnahmen oder Lockerungen wird es bis zu diesem Datum wohl nur wenige geben. Das Land plant die schrittweise Öffnung von Kitas und Schulen, Friseure sollen ab dem 1. März wieder zur Schere greifen dürfen. Und Einzelhandel und Gastronomie? Die hingegen müssen weiter ausharren.

"Die Herausforderungen werden immer größer"

Stadträtin und Unternehmerin Petra Lorenz zeichnete vor diesem Hintergrund im Gespräch mit ka-news.de ein düsteres Bild über die Zukunft des Einzelhandels in Karlsruhe. Und damit ist sie nicht allein: Auch Anne Klausmann, Managerin des Einkaufscenters Ettlinger Tor, sieht die Lage kritisch: "Fakt ist: Es ist eine enorme Herausforderung, eine absolute Ausnahmesituation - und die Herausforderungen für die Händler werden immer größer."

Da mache es auch keinen Unterschied, ob man von einem Einkaufszentrum oder von einem kleinen Geschäft spricht, erklärt sie gegenüber ka-news.de. "Wir sitzen alle in einem Boot und müssen alle mit dieser Situation klarkommen."

Ersten Geschäften droht Insolvenz

Im Center selbst sei diese Ausnahmesituation deutlich zu spüren. "Wir bekommen schon von den einzelnen Marken und Geschäften Rückmeldungen. Auch über Insolvenzen." Erstes prominentes Beispiel: Die Schokoladenkette Hussel, die im Ettlinger Tor eine Filiale betreibt, meldete Ende Januar Insolvenz an.

Was das für den Standort im Karlsruher Einkaufszentrum bedeutet, stehe allerdings noch nicht fest. Grund für die Insolvenz seien vor allem die fehlenden Einnahmen aus den "saisonalen Höhepunkten", wie Klausmann erklärt.

Die Frage nach dem "Wann...?"

Denn wie so viele andere Unternehmen musste auch Hussel mitten im Weihnachtsgeschäft auf wichtige Einnahmen verzichten. Für das anstehende Ostergeschäft sehe es aktuell nicht besser aus. "Das Ostergeschäft wird auch nicht so laufen, wie es sich viele gewünscht haben", stellt Klausmann jetzt schon fest und ergänzt: "Die große Frage, die sich weiterhin viele Einzelhändler stellen, ist die nach dem 'Wann...?'"

Wann wird geöffnet? Wann endet die Kurzarbeit, die in vielen Geschäften herrsche? Wann kann man wieder von einer Normalität sprechen? Alle Händler seien aktuell in einer extremen Wartesituation gefangen, so die Center-Chefin.

Antworten auf diese drängenden Fragen gab es bei den vergangenen Bund-Länder-Beratungen nicht unbedingt. "Wir haben lange auf ein konkretes Datum gewartet und das ist jetzt da und das ist auch gut. Aber die Öffnungen sind an den Inzidenzwert geknüpft", meint Anne Klausmann.

Unsicherheitsfaktor Inzidenz

Mit diesem Faktor in der Rechnung "birgt das leider wieder eine Unverbindlichkeit - und damit eine Unsicherheit. Wir können also nicht sicher sagen, ob wir am 8. März öffnen können oder dürfen", erklärt die Unternehmerin das Dilemma, das aktuell alle Einzelhändler verbindet. Und: "Über die Gastronomie wurde gar nicht geredet."

Trotz der aktuell misslichen Lage, Klausmann versucht positiv in die nähere Zukunft zu blicken und hofft, dass der Inzidenzwert weiter sinkt. "In Karlsruhe ist der Wert ja relativ gut und wir sind optimistisch, dass wir den 35er-Wert bald erreichen."

Click&Collect? "Nicht mehr als ein Zubrot"

Bis es soweit ist, versucht die Center-Managerin zwischen den Mietern im Ettlinger Tor und dem Vermieter, den DK Immobilien mit Sitz in Frankfurt, zu vermitteln. "Vor allem die Kleinen sind auf ein Entgegenkommen des Vermieters angewiesen. Hier versuchen wir auf partnerschaftliche Art und Weise eine Lösung zu finden. Doch leider können wir nicht alles abfedern."

Zeitgleich würden manche Händler versuchen, über das Click&Collect-System des Ettlinger Tors einen kleinen Umsatz zu generieren. Folgende Centershops nehmen aktuell an der Aktion teil:

Blue Tomato

Christ

Comma

dm

Intersport Voswinkel

Media Markt

Müller Drogerie

Olymp

Tally Weijl

Tamaris

Tommy Hilfiger

Zara

"Das System ist unterschiedlich erfolgreich, was vor allem am Internetauftritt der verschiedenen Geschäfte liegt. Mehr als ein Zubrot ist es aktuell aber nicht", erklärt Klausmann im Gespräch mit ka-news.de.

Eine Pleite-Welle im Center erwartet die Managerin dadurch insgesamt aber dennoch nicht: "Bei Hussel muss man abwarten und alle anderen Shop-Wechsel standen ja schon vor dem Lockdown fest. Wir hoffen, dass alle wieder geöffnet werden können und es dann auch bleiben."