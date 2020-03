Wirtschaft passt sich Krise an: Bosch entwickelt neuen Corona-Schnelltest, Firmen ändern Produktion

Die Auswirkungen des Corona-Virus stellt die Wirtschaft vor neue Herausforderungen: Geschäfte schließen, Umsätze brechen ein und Produktionsketten werden gestoppt. Einige Firmen haben sich in der Krise angepasst: Der Sportbekleidungshersteller Trigema produziert Mundschutzmasken, Jägermeister stellt seinen Alkohol für Desinfektionsmittel zur Verfügung und Bosch hat einen neuen Corona-Test entwickelt.

Bosch hat einen vollautomatisierten Covid-19-Schnelltest entwickelt. Er soll in medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäuser, Labore und Gesundheitszentren zum Einsatz kommen. Sein Ziel: Eine schnelle Diagnose ohne Transportwege der Probe.

Probe wird mit Tupfer entnommen und in Gerät analysiert

Bei den aktuell eingesetzten Tests müssen Patienten in der Regel mit Wartezeiten von ein bis zwei Tagen rechnen. Der neue Schnelltest soll eine Diagnose in 2,5 Stunden schaffen - mit einer 95-prozentigen Sicherheit. Laut Bosch erfüllt er die Qualitätsstandards der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Die Probe wird mittels Abstrichtupfer aus Nase oder Rachen eines Patienten entnommen. Anschließend wird die Kartusche, die bereits sämtliche für den Test erforderliche Reagenzien enthält, für die Analyse in ein Gerät eingeführt und ausgewertet.

Test soll Labore entlasten

Neben Covid-19 soll das Gerät neun weitere neun Atemwegserkrankungen wie Influenza A und B erkennen können. Das Gerät soll auch von nicht geschulten Medizinpersonal bedient werden können und auf diesem Wege Labore entlasten.

Der Bosch COVID-19-Schnelltest ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Tochtergesellschaft Bosch Healthcare Solutions - welche das zugehörige Auswertungsgerät entwickelt hat - mit dem nordirischen Medizintechnik-Unternehmen Randox Laboratories Ltd.

Ab April im Einsatz - auch in Karlsruhe?

"Der Schnelltest von Bosch ist einer der weltweit ersten vollautomatisierten, molekulardiagnostischen Tests, der direkt von allen medizinischen Einrichtungen genutzt werden kann", so das Unternehmen am Donnerstag in einer entsprechenden Pressemeldung.

Der neu entwickelte Test wird ab April in Deutschland erhältlich sein, weitere europäische und außereuropäische Märkte sollen folgen. Ob der neue Schnelltest auch in Karlsruher Kliniken zum Einsatz kommen wird, steht derzeit noch nicht fest. Eine Rückmeldung des Städtischen Klinikums sowie den ViDia-Kliniken steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch aus und wird ergänzt.

Jägermeister stellt Alkohol für Desinfektionsmittel bereit

In den Bundesländern Bremen und Niedersachsen ist die Beschränkung zur Produktion von Desinfektionsmitteln auf Apotheken und Pharmahersteller aufgehoben worden. In Baden-Württemberg hat es Anfang März eine Lockerung für Apotheken gegeben.

Das heißt: Die chemische Industrie, Kosmetik- und Parfümhersteller und andere geeignete Firmen dürfen nun Produkte zur Händedesinfektion herzustellen. Erste Getränkehersteller wie Jägermeister haben damit begonnen, Alkohol an Kliniken zu liefern, damit diese Desinfektionsprodukte herstellen können.

BASF produziert Handdesinfektionsmittel

Im Süden hat der BASF-Konzern seine Produktion umgestellt: Zu Beginn der Woche hat er erste Kliniken mit Hand-Desinfektionsmittel beliefert. Für die Herstellung hatte das Chemie-Unternehmen eine Ausnahmegenehmigung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums erhalten.

In Tübingen darf die Chemiefabrik CHT Handdesinfektionsmittel herstellen und liefern. Das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg hat eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt.

Sport- und Freizeibekleidungshersteller produziert Textilmasken

Trigema stellt eigentlich Sport- und Freizeitkleidung her. Seit vergangener Woche produziert das schwäbische Unternehmen auch Mundschutzmasken aus Stoff. Sie bestehen aus jeweils 50 Prozent Baumwolle und Polyester und sind allerdings nicht für den intensivmedizinischen Bereich geeignet.

Kritik gab es vonseiten der Rastatter Firma "DACH Schutzbekleidung": Die Masken seien nicht geeignet, die Übertragung des Virus zu verhindern. Es handele sich dabei nicht um Schutz-, sondern lediglich um Textilmasken.

Schutzbekleidungshersteller baut Produktion aus

"Diese Masken verfügen weder über die gesetzlich normierten Eigenschaften eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes nach dem Medizinproduktegesetz noch über die Eigenschaften von Atemschutzmasken nach der PSA-Verordnung", so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Der Hersteller für Schutzbekleidung arbeitet derzeit an der Umsetzung einer neuen Produktionsstätte in Rastatt, um die Versorgung von Schutzbekleidung für seine Kunden zu sichern. Sie soll ab Mai in Betrieb gehen.