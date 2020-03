vor 14 Minuten Karlsruhe Corona-Hilfe für Unternehmen: IHK Karlsruhe bietet Livestream an

Unternehmen haben in der Corona-Krise viele Fragen: Die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe (IHK) will Antworten bieten. Am Dienstag, 24. März, informiert sie in einem Livestream zu den wichtigsten Themen.