vor 1 Stunde Corina Bohner Karlsruhe Corona-Hilfe: 140.000 Anträge werden bearbeitet - 100 Millionen Euro für Familien

Die Landesregierung informierte am Dienstag über die aktuelle Corona-Lage in Baden-Württemberg. Eine Ausstiegsdebatte aus bestehenden Corona-Maßnahmen ist für Ministerpräsident Winfried Kretschmann unseriös. Man ist sich über die wirtschaftlichen Folgen bewusst und arbeitet intensiv an der Unterstützung der Unternehmen und Familien.