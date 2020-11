vor 36 Minuten Carsten Kitter Karlsruhe Streit um Gratis-ÖPNV: Stadt Karlsruhe will keinen kostenlosen Adventsverkehr

In der Adventszeit entspannt mit dem Auto in die Innenstadt fahren und Weihnachtseinkäufe erledigen? Das bleibt in den meisten Städten alljährlich eher eine trügerische Hoffnung. In Karlsruhe wurde daher im vergangenen Jahr aus der Not eine Tugend - und der kostenlose Nahverkehr an Adventssamstagen war geboren. Doch obwohl ein voller Erfolg, müssen sich die Weihnachts-Shopper in diesem Jahr voraussichtlich wieder zu den Ticket-Automaten bemühen, denn: Das kostenlose Angebot soll es 2020 nicht mehr geben.