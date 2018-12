Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Arbeitswelt ist seit jeher ein wichtiges Thema. Trotzdem bleiben auch in Karlsruhe viele Stellen für beeinträchtigte Personen weiterhin unbesetzt. Viele Unternehmen stehen gar im Verdacht, die Zahlung einer Geldstrafe ihrer gesetzlichen Beschäftigungspflicht vorzuziehen - ein Problem auch in Karlsruhe?

Unternehmen mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, wenigstens fünf Prozent ihrer Stellen mit Schwerbehinderten zu besetzen. Tun sie das nicht, wird die Zahlung einer Geldstrafe, der sogenannten Ausgleichsabgabe, an das Integrationsamt fällig. Pro unbesetztem Arbeitsplatz beträgt diese, je nach Größe des Unternehmens und der Anzahl der Beschäftigten mit Behinderung, zwischen 125 und 320 Euro. Das Geld wird dann an Betriebe verteilt, die die Inklusion unterstützen und hierfür Zuschüsse benötigen.

725 Arbeitgeber mussten im Jahr 2016 in Karlsruhe demnach ihrer Beschäftigungspflicht nachkommen. Von den 6.936 offenen Stellen, die für Menschen mit Behinderungen vorgesehen waren, blieben dennoch 1.905 unbesetzt. Woran liegt das? Kaufen sich Arbeitgeber wirklich absichtlich bequem von ihrer Verantwortung frei?

Vorbehalte verhindern Annäherung

Bequemlichkeit ist für Karl-Friedrich Ernst, Dezernent des Integrationsamts des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS), nur einer von mehreren Gründen, warum viele Stellen unbesetzt bleiben - die Zahlung der Ausgleichsabgabe gehört jedoch nicht dazu.

"Oft passt das Anforderungsprofil der Arbeitsplätze nicht zum Leistungsprofil der Arbeitnehmer", erklärt er eine der Hürden gegenüber ka-news. Geeignete Arbeitsplätze seien aufgrund multipler Vermittlungshemmnisse schwer zu finden. Die Tatsache, dass es sich bei den Arbeitssuchenden überwiegend um Langzeitarbeitslose handele, verschlechtere die Chancen weiter.

Zudem stünden laut Ernst seitens der Arbeitgeber einem Beschäftigungsverhältnis oftmals Vorbehalte im Weg, etwa, dass Schwerbehinderte weniger leisten können, zusätzliche Kosten verursachen, besonders schwer kündbar seien und höhere Fehlzeiten hätten als Menschen ohne Beeinträchtigung. "Diese Sorgen sind aber allesamt unbegründet!" versichert der Dezernent des Integrationsamtes im Gespräch mit ka-news.

Um die Probleme weiß auch Benjamin Gondro, Pressesprecher der Agentur für Arbeit in Karlsruhe. Dennoch will er Arbeitgebern Mut machen: "Gerade weil in der Einarbeitung eine engere Begleitung notwendig ist, zahlen das die meisten Arbeitnehmer mit einer hohen Motivation und Treue zurück."

Zahl der Arbeitslosen mit Behinderung sinkt

Und obwohl die Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten im Geschäftsstellenbezirk des Karlsruher Arbeitsamtes im Vergleich zum Vormonat (467) laut aktuellem Arbeitsmarktbericht auf 607 angestiegen ist - in der Inklusion von Behinderten steht Karlsruhe insgesamt gut da. "Die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verringert!", so Gondro gegenüber ka-news.

So waren 2014 im Jahresdurchschnitt 609 Behinderte in Karlsruhe ohne Arbeit, 2017 nur noch 554. Zudem konnten in diesem Jahr bereits 550 Beeinträchtigte eine Stelle antreten. Ein Beispiel für gelungene Inklusion in Karlsruhe liefert auch das Unternehmen Printor: Erst am 25. Oktober hat es den städtischen Inklusionspreis erhalten.

"Die Beschäftigungspflicht wird nicht absichtlich umgangen"

Doch trotz guter Inklusionsmöglichkeiten - unbesetzte Arbeitsplätze werden auch in Zukunft noch Thema in Karlsruhe sein, meint Ernst. "Es wird sicher nie gelingen, alle schwerbehinderten Menschen dauerhaft auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren." Das sei seiner Ansicht nach aber nicht unbedingt der Ausgleichsabgabe geschuldet: "Ich bin sicher, dass die Beschäftigungspflicht nicht absichtlich umgangen wird."

Um Arbeitgebern etwaige Vorbehalte gegenüber der Einstellung von Schwerbehinderten zu nehmen und so den Missbrauch der Ausgleichsabgabe gar nicht erst zum Usus werden zu lassen, setzen sowohl Gondro als auch Ernst auf umfangreiche Beratungs- und Förderleistungen. "Allerdings ist es oft schwierig, den richtigen Ansprechpartner zu finden", kritisiert Karl-Friedrich Ernst.

Wo kann ich in Karlsruhe Unterstützung finden?

Betroffene Arbeitgeber und -nehmer aus Karlsruhe können sich an die Homepage des Integrationsamtes sowie des KVJS wenden. Letzteres bietet Lohnkostenzuschüsse, die Förderung behindertengerechter Arbeitsplatz-Ausstattung und Beratungsangebote an. Eine App namens "Rehadat Förderfinder" soll zudem über landesweite Fördermöglichkeiten informieren.

Auch das Arbeitsamt Karlsruhe bietet eine Anlaufstelle für Betroffene. Unter der Email-Adresse karlsruhe-rastatt.261-reha@arbeitsagentur.de kann man sich zu Beratungsterminen anmelden. Eine Info-Broschüre für Arbeitgeber sowie die Homepage der Bundesagentur für Arbeit runden das Beratungsangebot ab.

Am internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen widmet sich ka-news den Arbeitsbedingungen und der Integrationsmöglichkeiten in Karlsruhe. Die weiteren Artikel der Serie werden über den Tag verteilt auf ka-news.de zu finden sein.