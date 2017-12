Autofahren ist derzeit teuer: Wie der ADAC in einer Pressemeldung angibt, ist der Preis für Diesel am Freitag auf ein Jahreshoch gestiegen.

"Schöne Bescherung!" wird sich am Freitagmorgen so mancher Autofahrer beim Tanken in der Fächerstadt gedacht haben. Einige Tankstellen verlangten mit 1,299 Euro je Liter Diesel einen neuen Jahres-Rekordpreis. Die Benzinpreise lagen an den teuersten Stationen nur zwei Cent unter dem Jahresmaximum vom Januar.

Grund für den Anstieg waren laut einer Pressemeldung des ADAC jedoch nicht nur die Weihnachtsfeiertage und die damit zu erwartende hohe Nachfrage, sondern auch die seit Dienstag stetig steigenden Ölpreise. Erst am Freitag früh bewegte sich der Ölpreis an der Börse nach unten, doch da war der teure Kraftstoff schon in der Zapfsäule – dem Tank-Kunden bleibt nur ein Preisvergleich vor dem Tanken. Immerhin lag die Differenz zwischen der billigsten und der teuersten Station in Karlsruhe bei 15 Cent je Liter Benzin, beziehungsweise 14 Cent je Liter Diesel.

Wie die wöchentliche Untersuchung des ADAC Nordbaden ergab, war Benzin und Diesel je Liter bis zu vier Cent teurer als in der Vorwoche. Nur einzelne Anbieter blieben auf dem gleichen Niveau, ein einzelner senkte die Preise um zwölf Cent.

Preisbewusste Autofahrer sollten aber nicht nur zwischen den verschiedenen Anbietern ihrer Stadt vergleichen, sondern auch die Tageszeit im Blick behalten. Die günstigste Zeit für einen Stopp an der Zapfsäule ist zwischen 21 und 22 Uhr, morgens um fünf Uhr ist es laut einer Untersuchung des ADAC am teuersten.