vor 2 Stunden Karlsruhe Zeichen gegen Armut: Aufkleber weist Karlsruher Pass-Inhabern den Weg

Mit dem Label "Gemeinsam gegen Armut" können Institutionen und Geschäfte, die beim Karlsruher Kinderpass oder Karlsruher Pass mitmachen, dies künftig auch nach außen dokumentieren - per Aufkleber am Schaufenster. Am Dienstag, 21. November, wurde er an das Modehaus Schöpf in Karlsruhe verliehen.

