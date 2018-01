39 Prozent aller Haushalte in Baden-Württemberg werden von Singles getragen. Das hat das Statistische Landesamt herausgefunden. Rund um Karlsruhe liegt diese Zahl aber über dem Landesschnitt.

Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes betrug der Anteil der Einpersonenhaushalte an allen baden-württembergischen Haushalten im Jahr 2016 fast 39 Prozent. Somit waren von den insgesamt 5,20 Millionen Haushalten im Südwesten 2,02 Millionen sogenannte "Single-Haushalte". 1980 lag der Anteil der Einpersonenhaushalte nach Ergebnissen des Mikrozensus noch bei rund 30 Prozent, 1990 bereits bei rund 36 Prozent.

Single-Haushalte finden sich insbesondere in den Stadtkreisen häufig, so die Experten vom Landesamt weiter. Spitzenreiter bei den Single-Haushalten ist demnach Stuttgart mit einem Schnitt von rund 51 Prozent. In der Region Südlicher Oberrhein, also rund um Freiburg, sind es dann rund 42,2 Prozent. Dann folgt in der Auflistung die Region Mittlerer Oberrhein, in die auch Karlsruhe eingeordnet wird, mit 41,6 Prozent. Die wenigstens Einpersonenhaushalte gibt es laut Mikrozensus in Ostwürttemberg (34,1 Prozent) und Nordschwarzwald (32,4 Prozent).

Infolge der regional unterschiedlichen Anteile an Ein- und Mehrpersonenhaushalten variiert auch die durchschnittliche Haushaltsgröße in den Regionen Baden-Württembergs. Während der Stadtkreis Stuttgart mit 1,86 Haushaltsmitgliedern die niedrigste durchschnittliche Haushaltsgröße im Jahr 2016 aufwies, waren es in den Regionen Ostwürttemberg und Nordschwarzwald 2,26 Personen je Haushalt. Im Landesdurchschnitt lag die durchschnittliche Haushaltsgröße bei 2,10 Haushaltsmitgliedern. Zum Vergleich: 1980 waren es noch 2,53 Personen pro Haushalt, 1990 betrug die Haushaltsgröße in Baden-Württemberg im Schnitt 2,27 Personen

Aktualisierung, Donnerstag, 11. Januar, 12.40 Uhr:

Das statistische Landesamt erhebt zwar keine Zahlen für einzelne Gemeinden, dafür hat die Stadt Karlsruhe eine eigene Statistik ihrer Haushalte. Und aus der geht hervor: In die Fächerstadt selbst liegt deutlich über dem Landesschnitt, sogar noch über den Zahlen aus Stuttgart. In den Zahlen sind allerdings auch Wohngemeinschaften eingerechnet.

Nach Angaben des Amtes für Stadtentwicklung, die sich auf die Einwohnermeldedaten beziehen, sind in Karlsruhe rund 54 Prozent aller Haushalte von allein lebenden Menschen betrieben. Spitzenreiter stellt hierbei die Innenstadt-West dar, wo 70,1 Prozent in Einpersonenhaushalten leben. In den Bergdörfern ist die Zahl zwischen 30,8 und 35,8 Prozent am geringsten. Eine Ausnahme stellt hier nur Wolfartsweier mit einem Anteil von 46,1 Prozent dar.