In Karlsruhe gibt es noch nicht wirklich viele Elektro-Tankstellen. Nun haben aber große Handelsketten den Trend erkannt und versuchen, auf diese Weise Kunden anzuziehen. Die Karlsruher müssen auf diese Vorteile aber noch etwas warten.

Es ist wie die Frage, was zuerst da war: die Henne oder das Ei? Im ersten Halbjahr 2018 waren nur rund 360 reine E-Autos in Karlsruhe zugelassen. Ist der Verkauf dieser Fahrzeuge nur so überschaubar, weil es noch nicht so viele Ladestellen gibt? Oder kommt das Wachstum der Ladesäulen, wenn mehr E-Autos verkauft werden?

Aktuell haben die Stadtwerke Karlsruhe über 30 Ladesäulen über die Stadt verteilt eingerichtet. "Wir sind aber gerade erst dabei, das Ladeverhalten unserer Nutzer kennenzulernen", sagt Heiko Hembach, Leiter Betrieb und Instandsetzung bei der Netzservice-Gesellschaft der Stadtwerke Karlsruhe. "Wir verfolgen auch die Zulassungszahlen, dokumentieren unsere eigenen Ladeeinrichtungen und machen permanent Netzberechnungen!" Der Karlsruher Energieriese EnBW bietet selbst ebenfalls über 50 Ladestellen an.

Können die Händler mit Strom locken?

Vielleicht bringt nun aber die Idee mehrere Handelsketten den Verkauf der Stromer etwas mehr in Schwung: Einige Einzelhändler haben nun angekündigt, Ladesäulen auf ihren Parkplätzen zu installieren. Der Hintergrund liegt dabei auf der Hand: Mit dem Thema Elektromobilität können sich die Händler beim Kunden profilieren.

"Für die Unternehmen lohnt sich das Engagement beim Thema E-Mobilität auf jeden Fall. Es stärkt das Image. Die Marke wirkt dadurch jugendlicher und umweltfreundlicher", erklärt der Marketing-Experte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU in Vallendar die Strategie der Händler gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem lockten die Elektro-Tankstellen eine attraktive, zahlungskräftige Kundengruppe an. Denn nur Wohlhabende könnten sich bislang die Autos von Tesla und Co. leisten.

Karlsruhe ist oft außen vor

Aber wie läuft das Vorhaben der Händler in Karlsruhe? ka-news hat in den Pressestellen nachgefragt. Aldi-Süd hat beispielsweise erst jüngst bekannt gegeben, dass bis Ende 2018 mehr als 80 Ladesäulen installiert werden sollen. Davon seien 28 Schnellladesäulen entlang der meistbefahrenen Autobahnen geplant. "Diese befinden sich in Großstädten und Ballungszentren, genauer in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Köln, Mülheim an der Ruhr, München und Stuttgart", heißt es von der Pressestelle. Karlsruhe ist also nicht dabei.

Kleiner Trost: Eine Ladesäule für Elektroautos gibt es bei Karlsruher Discountern bislang zwar nicht, allerdings gibt es hier drei Aldi-Süd Filialen mit Ladestationen für Elektrofahrräder. Dies sind die Filialen an der Hohenzollernstraße 69, am Lorbeerweg 3 und an der Killisfeldstraße 46.

Ausrüstung eher bei neuen Filialen vorgesehen

Wie schaut es beim Discounter-Konkurrenten Lidl aus? Dort gibt es bislang nur neun Ladesäulen deutschlandweit. "Unser Ziel ist es, zukünftig jede neu eröffnete Filiale mit einer E-Ladesäule auszustatten", so das Unternehmen. Weiter heißt es: "Wir prüfen aktuell, ob der Aufbau einer Ladesäule an unseren zukünftigen Filialen in Stutensee, Königsbach-Stein und Bruchsal möglich ist."

Auch bei Kaufland sollen bis Anfang 2019 in Summe an 170 Standorten in Deutschland Ladesäulen stehen - Karlsruhe ist aber nicht in der Liste. Rewe schlägt ebenfalls den Weg der E-Mobilität ein - ob der Lebensmittelhändler das auch in Karlsruhe tut, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage von ka-news blieb unbeantwortet.

Ikea gibt den E-Autos der Kunden Strom

Einzig Chantal Gilsdorf, Sprecherin von Ikea, kann den Karlsruhern positive Nachrichten überbringen: "Ja, wir werden am Standort Karlsruhe Elektro-Tankstellen auf unserem Parkdeck anbieten!" Bis zum Jahr 2019 sollen alle 53 deutschen Ikea-Einrichtungshäuser mit E-Tankstellen ausgestattet sein. Eine Möglichkeit, die bisher bereits gut angenommen werde: "Wir haben durchschnittlich 30 Ladevorgänge pro Tag und Standort, die durchschnittliche Ladedauer beträgt 47 Minuten." Theoretisch soll in 90 Minuten der Akku dort bis zu 80 Prozent betankt werden können.

Bereits Ende 2017 hat die Stadt Karlsruhe angegeben, dass die Landesbauordnung keine rechtliche Pflicht zur Installation einer Steckdose für Autos in Neubauten vorsieht. Die Stadt habe lediglich bei ihren eigenen Tiefgaragen oder Parkhäusern die Möglichkeit, auf freiwilligem Wege Steckdosen bereitzustellen. Für die E-Autofahrer bleibt also derzeit vor allem auf das Engagement von Stromkonzernen und Stadtwerken zu hoffen, bevor in ein paar Jahren vielleicht auch auf den Karlsruher Supermarkt-Parkplätzen Ladesäulen stehen.

Hier gibt es eine Übersicht mit Ladestationen im Karlsruher Stadtgebiet

