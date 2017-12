In Baden-Württembegr sollen mehr gegründet werden, vor allem in wissens- und technologiebasierten Branchen. Dafür fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau den Aufbau eines "EnergieAccelerators" in der TechnologieRegion Karlsruhe während der nächsten zwei Jahre mit rund 317.000 Euro.

Da laut der Pressemitteilung aus dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg in den letzten Jahren ein signifikanter Rückgang der Gründungsaktivitäten im Energiebereich zu verzeichnen sei, solle mit dem neuen "EnergieAccelerator" die Gründungsintensität in diesem Bereich neu belebt werden: Acceleratoren, sogenannte "Beschleuniger", bieten Start-ups innerhalb eines festgelegten Zeitraums von in der Regel einem Jahr einen Raum sowie ein intensives, auf das Start-up zugeschnittenes Coaching und beschleunigen so den Entwicklungsprozess zur Erlangung der Marktreife. Der Verein "fokus.energie" erhält eine Förderung von rund 320.000 Euro zur Umsetzung des Projekts, das Bestandteil der Start-up BW Acceleratoren ist.

"Das Gründerland Baden-Württemberg soll im Bereich Energie an Dynamik und Fahrt gewinnen und sich im internationalen Wettbewerb der besten Start-up-Ökosysteme behaupten können", so der Wunsch von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

"EnergieAccelator" soll Gründungsintensität steigern

Denn in wissens- und technologiebasierten Branchen sei die Gründungsintensität in Baden-Württemberg noch ausbaufähig. Mangelnde Professionalität bei der Entwicklung von marktorientierten Geschäftsmodellen aus Technik- und Dienstleistungsinnovationen sowie ein schwieriger Zugang zu Kapital führten demnach zu hohen Ausfallquoten in der Vorgründungsphase.

Der "EnergieAccelerator" solle hier die Wende schaffen und mit einem starken Verbund – dem unter anderem auch die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, das Forschungszentrum Informatik, die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe, die Stadt Karlsruhe und die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH angehören – die Beschleunigung von Start-ups im Energiebereich antreiben.