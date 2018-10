vor 2 Stunden Florian Kaute Karlsruhe Zahl der Besucher ging zurück: Karlsruhes Kaiserstraße belegt Deutschlands Platz 28 im Einkaufsstraßen-Ranking

Deutschlandweit wurden am Samstag, 14. April, zwischen 13 und 16 Uhr die Besucher in Einkaufsstraßen gezählt. In Karlsruhe fiel das Ergebnis in diesem Jahr geringer aus, als im vergangenen Jahr. In ihrer Kategorie ist die Kaiserstraße aber noch auf Platz fünf gelandet.

Insgesamt 6.560 Besucher pro Stunde waren auf der Karlsruher Kaiserstraße am Stichtag unterwegs. Das lässt die Einkaufsstraße der Fächerstadt knapp die Top 25 in Deutschland verfehlen. Insgesamt reichte es bundesweit für den 28. Platz von 175 ausgewerteten Städten. Die beliebteste Einkaufsstraße war die Frankfurter Zeil mit 14.390 gezählten Besucher pro Stunde. Auf den folgenden Plätzen reihen sich die Münchner Kaufingerstraße (14.155 Besucher) und die Münchner Neuhauser Straße (13.455 Besucher) ein. Messwert für die Attraktivität der Einkaufsstraßen Die Zahlen wurden von "Jones Lang Lasalle (JLL)", einem Investment-Management-Unternehmen im Immobilienbereich, erhoben. Die Passantenfrequenzzählung habe das Ziel, die Attraktivität der Einkaufsstraßen zu bewerten. In der Gesamtsumme sei die Zahl der gemessenen Passanten im Jahr 2018 von 722.780 auf 718.880 gesunken. "das liegt einen Prozent unter dem 5-Jahres-Schnitt von 713.700 Menschen", heißt es vom Unternehmen in einer Pressemeldung. Ein Trend aus den vergangenen Jahren lässt sich nur schwer erkennen. Grundsätzlich ist die Zahl der Besucher in der Karlsruher Innenstadt seit 2014 auf einem höheren Niveau. Den besten Platz konnte die Fächerstadt vor zwei Jahren erreichen: Damals belegte die Karlsruher Einkaufsstraße Platz 18 der Beliebtheitsskala. Stuttgart konnte stark zulegen In der Kategorie der Städte mit 250.000 bis 500.000 Einwohner hat Karlsruhe es mit der Kaiserstraße auf den fünften Rang geschafft. Mehr Besucher waren in der Wiesbadener Kirchgasse (7.040), der Bielefelder Bahnhofstraße (6.870), Münsteraner Ludgeristraße (6.745) und in der Augsburger Annastraße (6.565). Zu den Gewinnern aus Jahressicht gehört übrigens Stuttgart: Die Schwaben konnten sich mit der Königsstraße um 1.690 Besucher verbessern. Insgesamt wurden dort 9.145 Besucher pro Stunde gezählt, was für den bundesweiten Platz 9 reicht.