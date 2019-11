Die Einzelhandelsinitiative "kauft lokal" und das Kinderschutzprojekt "Notinsel" arbeiten jetzt zusammen. Ihr Ziel: Die lokale Stadtgesellschaft in Karlsruhe stärken.

Die Rund 600 Notinseln gibt es in Karlsruher Geschäften: Kinder und immer mehr ältere Menschen, finden in den Notinseln Schutz und Hilfe vor allem bei den kleinen Wehwehchen aber auch wenn Schlimmeres passiert.

Der Sticker an Läden, Apotheken, Banken oder Gastronomie zeigt an: "Hier finden Sie Hilfe." Die Notinsel wurde 2002 in Karlsruhe gestartet und ist nach eigenen Angaben das größte Kinderschutzprojekt für den öffentlichen Raum in Deutschland mit rund 19.000 Geschäften, die Kindern Schutzpunkte bieten.

Bundesweit bemühen sich Partner der Stifung Hänsel und Gretel auf unterschiedliche Weise, das Projekt "Notinsel" zu fördern. In Karlsruhe hat die Notinsel jetzt einen neuen Partner, der mithilft, die bestehenden und auch neue Geschäfte zu motivieren, sich als Notinsel und damit als Hilfepunkt für Kinder und Menschen in Notlagen, zur Verfügung zu stellen.

Handel stärken und Gutes tun

"Ich finde, die Synergien zwischen 'Kauft lokal' und der Notinsel sind einleuchtend, denn 'Kauft lokal' ist dafür dar, den lokalen Handel, vor allem inhabergeführte Geschäfte, bei ihren Herausforderungen des Alltags zu unterstützen, zudem noch Gutes für Vereine und soziale Organisationen zu tun. Wenn 'Kauft lokal' nun auch die Notinsel unterstützt, macht das doppelt viel Sinn“, sagt Jerome Braun, der Erfinder der Notinsel und Geschäftsführer der Stiftung "Hänsel und Gretel".

"Gemeinsam wollen wir zunächst in Karlsruhe die Notinseln besuchen und aktualisieren. Wir wollen auch neue Geschäfte und Läden gewinnen, die Notinseln werden. Zu viert ziehen wir in diesen Tagen los und besuchen die Geschäfte. Bei Interesse werden wir auch 'Kauft lokal' vorstellen, um auf die Möglichkeiten der Kundenbindung und Gewinnung durch soziales Engagement hinzuweisen", sagt Marc Eisinger.

Bei "kauf lokal" kann beim Einkauf in einem Karlsruher Geschäft eine Spende an örtliche Vereine getätigt werden. Nun möchten beide Projekte an einem Strang ziehen: Gemeinsam den Handel stärken, damit der auch weiterhin für Kinder da sein kann.

Als bundesweiten Partner und Unterstützer der Idee konnte auch die Deutsche Stadtmarketing Gesellschaft an Bord geholt werden. "Wir wollen insbesondere dafür Sorge tragen, dass die digitale Sichtbarkeit der Notinsel-Geschäfte verbessert wird“, sagt Matthias Kant, Geschäftsführer der Deutsche Stadtmarketing Gesellschaft.