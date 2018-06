vor 1 Stunde Heike Schwitalla Karlsruhe Windräder werden ausgetauscht: Mehr Strom vom Karlsruher "Energieberg"

ka-Reporter Stefan hat unlängst beobachtet, wie eines der Windräder auf dem so genannten "Müllberg" am Rheinhafen - seiner Meinung nach - recht spektakulär abgebaut wurde. Nun fragt es sich, warum das so ist und ob die anderen gar auch noch demontiert werden.