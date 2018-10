vor 1 Stunde Karlsruhe Wiedereröffnung in neuem Gewand: Fächerbad öffnet am Samstag Tore nach der Sanierung

Das Fächerbad in der Karlsruher Waldstadt befindet sich in den letzten Zügen seiner Renovierung und ist dehalb noch bis Freitag geschlossen. Am kommenden Samstag, 3. November öffnet der Sauna- und Badebereich wieder für Besucher. Anlässlich der Eröffnung des Fächerbades soll es unter anderem eine Family-Pool-Party geben.