Spätestens seitdem in Stuttgart Fahrverbote diskutiert werden, kommt man am Thema Feinstaub nicht mehr vorbei. Doch was ist überhaupt Feinstaub? Wie entsteht er? Wo taucht er auf? Und welche anderen schädlichen Stoffe lauern in unserer Luft? ka-news hat mit Ralf Emberger, Betriebsleiter beim Karlsruher Aerosolmessgerätehersteller Palas, und Stefan Hogekamp, Abteilungsleiter für Feinstaub bei Palas, über diese Themen gesprochen.

Vielleicht als kurze Erklärung für unsere Leser: Was genau versteht man unter Feinstaub und wie und wo entsteht er?

Hogekamp: Feinstaub, das sind alle luftgetragenen Partikel, die wir einatmen können. Feinstaub entsteht zum einen auf natürlichem Weg, zum Beispiel durch Erosion, im Prinzip also extrem feiner Sand, mineralisches Material, was in die Luft getragen wird. Pflanzen und Wälder setzen ebenfalls Partikel frei. Auch über den Wellen im Meer können luftgetragene Meersalz-Partikel entstehen. Es gibt also zahlreiche Quellen für Feinstaub mit natürlichem Hintergrund.

Dann gibt es aber auch den vom Menschen gemachten Feinstaub, also zum Beispiel durch Verkehr, Industrie, Abgase im Allgemeinen, Hausbrand, also die Feuerung im Haus wie beispielsweise Holzfeuerung. Auch bei der Landwirtschaft können solche Partikel freigesetzt werden. Des Weiteren ist der Verkehr mit Reifenabrieb, Straßenabrieb, Bremsenabrieb und dem, was aus dem Auspuff kommt auch punktuell Verursacher. Dazu kommen noch Luft- und Schiffsverkehr.

Feinstaub, der auf natürlichem Weg entsteht ist eher weniger gefährlich für den Menschen. Mineralisches Material löst im Körper keine Wirkung aus. Allenfalls der Feinstaub, der von Pflanzen kommt, ist für Allergiker ein Problem. Natürliche Quellen sind bis auf wenige Ausnahmen toxikologisch also eher unbedenklich. Die schädliche Wirkung entsteht eher durch menschengemachtes Material, was zum Beispiel Metalle enthält wie Metallabrieb von Bremsscheiben, Ruß oder Verbrennungsprodukte allgemein aus Kraftfahrzeugen oder Industrieprozessen.

Wenn von Feinstaub gesprochen wird, wird damit meist die Luftverschmutzung im Verkehr verbunden. Doch Feinstaub kann auch anderswo entstehen. Besteht die Gefahr von Feinstaub auch in geschlossenen Räumen und was kann man dagegen tun?

Hogekamp: Wir haben in geschlossenen Räumen auch Feinstaub. Das liegt einfach daran, dass der Feinstaub aus der Außenluft ins Gebäude hineingelangt und sich auf dem Boden ablegt. Die Partikel müssen regelmäßig entfernt werden. Bei glatten Böden ist das ganz einfach, durch Aufwischen. Bei Teppichböden ist es sinnvoll, häufig staubzusaugen. In einem schlecht gereinigten Raum können Sie sogar eine höhere Feinstaubbelastung vorfinden, wenn sich Menschen durch diesen Raum hindurch bewegen und alles aufwirbeln, als in der Außenluft!

Emberger: Jeder denkt bei Luftüberwachung sofort an Außenluft, obwohl es innen auch Partikel gibt. Da findet aber kaum Überwachung statt. Wir als Firma denken, dass sich in den nächsten Jahren schon noch die Innenluftraumüberwachung weiterentwickeln wird, gerade auch in öffentlichen Gebäuden wie einem Bürokomplex oder in Schulen.

Können Sie kurz schildern, wie man sich eine Feinstaubmessung von der Funktionsweise her vorstellen kann?

Hogekamp: Eines vorweg: Die Referenz- beziehungsweise Bezugsmethode für die Ermittlung von Feinstaub besteht normalerweise darin, dass Sie einen großen Luftvolumenstrom durch einen Filter hindurchschicken und nach 24 Stunden auswiegen, was sich auf diesem Filter niedergeschlagen hat. Unsere Geräte dagegen arbeiten optisch. Sie nehmen ständig einen kleinen Luftprobestrom, zählen die Partikel, die sich darin befinden und bestimmen ihre Größe. Aber die Geräte sind dann so eingestellt, dass sie einen identischen oder vergleichbaren Messwert zu dieser Bezugsmethode liefern.

Die Messung bei unseren Geräten funktioniert so, dass man den kleinen Luftmengenstrom von 5 Litern pro Minute durch eine Messzelle schickt. In dieser Messzelle wird mit Licht in den Gasstrom hineingeleuchtet und wenn dann die Partikel durch die Lichtzone hindurchtreten, streuen sie eine kleine Menge Licht seitwärts weg, es gibt optische Lichtstreuung.

Das kennt man vielleicht von zu Hause, wenn man an einem sonnigen Tag ein Kissen ausklopft und die Staubpartikel treiben so vors Fenster, wo die Sonne hineinscheint. Dann sieht man die Staubteilchen auch im Licht aufblitzen. Genau diesen Effekt nutzen unsere Geräte aus.

Das gestreute Licht kann über einen hochempfindlichen Sensor gemessen werden und die Menge des Lichts, die man dort von jedem einzelnen Partikel empfängt, ist ein Maß für die Partikelgröße.

Ich habe kürzlich gelesen, dass zum Beispiel Pollen die Messungen beeinflussen können. Wie sensibel sind denn solche Messstationen/Messgeräte und was kann im Allgemeinen die Messungen verfälschen?

Hogekamp: Sie spielen vermutlich darauf an, dass neulich in Stuttgart bei Feinstaubmessungen Diskrepanzen aufgetreten sind. Man vermutet, dass die im Moment noch mitbetriebenen Referenzmessgeräte unter Umständen Pollen mit einberechnet haben.

Unsere Messgeräte dagegen erkennen ja, welche Größe ein Teilchen hat. Pollenpartikel sind normalerweise sehr groß und zählen somit gar nicht zum Feinstaub. Das wird von unseren Geräten auch erkannt und sie werden dementsprechend nicht mit in die Messungen einberechnet.

Unsere Geräte sind somit von Pollen unbeeinflusst. Grundsätzlich werden bei der Berechnung der Feinstaubbelastung nur Partikel bis zu einer bestimmten Größe mit einbezogen, denn die größeren Partikel werden schon im Nasen- und Rachenraum des Menschen gefiltert und können so gar nicht in die Lungen und Bronchien eindringen.

Wie stark/gefährlich schätzen Sie aktuell die Feinstaubbelastung in Deutschland ein?

Hogekamp: Beim Feinstaub erkennt man in Deutschland eigentlich eine rückläufige Tendenz und beim Stickoxid ist das noch nicht überall in der gleichen Weise der Fall. Was wiederum den Feinstaub angeht, da kann man erstmal konstatieren: Es wird weniger! Aber inwieweit das gut, sehr gut oder nur ausreichend ist, können wir nicht beurteilen. Das müssen zum Beispiel Toxikologen bewerten.

Gerade auch in den 60ern, 70ern, 80ern hatte man aber noch ganz andere Größenordnungen. Da hat es inzwischen extreme Verbesserungen gegeben. Dennoch sind noch weitere Verbesserungen möglich, vor allem bei den Stickoxiden.

Emberger: Was zu wenig in den Diskussionen vorkommt ist, dass es noch kleinere und feinere Partikel gibt, die sogenannten Nanopartikel, welche noch weiter in den Körper vordringen können. Das ist etwas, das aus unserer Sicht die nächsten Jahre sehr wohl ein Thema werden kann, aber bisher nur im wissenschaftlichen Bereich Beachtung findet. Palas® bietet auch dazu umfangreiche Messtechnik an.