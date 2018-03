Immer mehr Menschen suchen händeringend eine preisgünstige Wohnung. Doch das bedeutet auch, dass mehr Flächen zur Bebauung benötigt werden, und das nicht nur im Wohnsektor, sondern auch im Gewerbebereich. Experten suchen nun nach Lösungen.

Karlsruhe wächst und das heißt, es werden mehr Wohn- und Gewerbeflächen benötigt. Doch woher die Fläche nehmen? Genau mit dieser Frage hat sich Baubürgermeister Michael Obert im Rahmen eines Vortrags für das Profitreffen des Immobilienverbandes (IVD) beschäftigt. Vertretern aus der Immobilienbranche gab er Einblick in mögliche Maßnahmen.

Nach Angaben von Obert erwartet die Stadt in aktuellen Schätzungen bis 2030 einen Zuwachs von etwa 30.000 Personen, was einen Zusatzbedarf von circa 258 Hektar Wohnfläche bedeuten würde. Während der Flächenbedarf außerhalb, also in Gemeinden wie Ettlingen oder Rheinstetten, abnimmt, steigt er in Karlsruhe: "Die Leute ziehen immer mehr in die Stadt hinein", beleuchtet Obert das Problem.

Flächen kompakter nutzen

Neue Flächen sind nicht einfach zu finden. Um das Problem zu lösen soll vor allem dichter gebaut werden: "Man muss die Fläche kompakt nutzen", so Obert. Dadurch wären nur noch 85 Hektar notwendig. Nach ersten Beratungen über den Flächennutzungsplan 2030 wurden die Planflächen vom Gemeinderat bereits auf 60 Hektar reduziert und es könnte sogar noch weniger werden: "Ich prognostiziere, wenn alle Flächen geprüft sind, werden maximal 35 Hektar übrig bleiben", befürchtet Obert.

Entscheidend ist nach Meinung des Baubürgermeisters, wie die Flächen genutzt werden: "Man kann nicht mehr so mit Flächen umgehen wie früher." Denn, so ergänzt er, "die Fläche in Karlsruhe wird nicht größer". Stattdessen müsse kreativer und effizienter gebaut werden. Im Spiel war dabei eine Überbauung der Schienentrassen zwischen Durlach Bahnhof und Hauptbahnhof sowie der Südtangente. Doch davon ist die Stadt abgewichen: "Die Südtangente komplett mit Wohnungen zu überbauen, wäre zu teuer", erklärt Obert.

Potenzial für Karlsruhe

Vielmehr solle die Südtangente nur überdeckelt werden, zum Beispiel mit Grünflächen, was für den nötigen Lärmschutz sorgt, erläutert Obert. So könnten die Randgebiete entlang der Südtangente erschlossen werden. Diese Methode ist vielversprechend, wenn es nach dem Baubürgermeister geht: "Da steckt eine Chance für Karlsruhe drin." Zur kreativeren Nutzung von Flächen könnte sich zudem an Supermarktketten wie Lidl orientiert werden, die über ihrer Marktfläche Studentenwohnräume errichtet haben.

Neben der Südtangente ist vor allem noch der Nordosten der Stadt attraktiv. "Der wird in den kommenden 15 Jahren kräftig aufblühen", prophezeit der FDP-Politiker. Flächenpotenzial finde sich insbesondere beim Rangierbahnhof, Gleisbauhof, Schlachthof, Messplatz sowie den Verkehrsbetrieben.

"Der gesamte nordöstliche Bereich wird ein Bereich werden, der gerade mit dem KIT zusammen zu einem sehr interessanten Standort wird", verspricht Obert. Zu den auf dem Markt am gefragtesten Gebieten zählen nach Ansicht von Christian Sturm, Geschäftsführer von Sturm Immobilien, insbesondere Durlach, das Musikviertel, Grötzingen und Rüppurr.

In jedem Fall wird die Stadt wachsen und enger besiedelt. Doch mit einer qualitativen Aufwertung kann das Wohngefühl trotz höherer Dichte verbessert werden. Das macht Obert am Vergleich zwischen Südoststadt und Oststadt deutlich: "Obwohl die Südoststadt kein Hochhaus hat, wird sie von vielen Bürgern als zu dicht bezeichnet, die Oststadt dagegen als schöner empfunden."

Der Grund dafür liege nach Oberts Einschätzung "in den vielen kleinen Parzellen" der Oststadt. Diese haben den Vorteil, dass die Häuser einer Parzelle nicht von einem einzelnen Bauträger stammen, sondern nach und nach ergänzt wurden. Sie sind daher optisch abwechslungsreicher: "Dadurch fällt die dichte Bebauung weniger auf" erklärt Obert. Das soll ein Ansatzpunkt in Zukunft sein: "Verdichten heißt nicht immer, da muss ein Hochhaus hin. Da sind jetzt auch die Bauherren gefragt. Warum macht ihr das denn nicht so wie bei den Parzellen", fordert der Bürgermeister.

Der Stadt etwas zurückgeben

Bereits jetzt erfährt Karlsruhe nach Oberts Einschätzung eine qualitative Aufwertung: "Wir sind gerade dabei der Stadt wieder ein Stück zurückzugeben", erklärt er während seines Vortrags. Gemeint ist damit der Bereich zwischen Marktplatz und Rondellplatz, wo unter anderem mehrere Oberleitungskästen entfernt wurden. "Das gibt eine neue Stadtqualität und wird auch an anderen Stellen noch erfolgen", so Obert.

Neben der baulichen Qualität ist den Kunden vor allem das Preisleistungsverhältnis wichtig, wie Sturm weiß. Doch gerade in der Immobilienbranche gibt es auch schwarze Schafe: "Viele Wohnungen werden leider zu teuer verkauft. Man braucht Makler, die das Objekt richtig einschätzen können", erklärt Sturm. Kunden können einen guten Makler vor allem am Gütesiegel erkennen, empfiehlt Sturm.