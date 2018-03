Im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg wird diese Woche gestreikt. Nach den Warnstreiks am Montag in Baden-Baden und Rastatt sind nun Pforzheim und auch Karlsruhe dran. Nicht nur in den Ämtern oder bei den Stadtwerken wird die Arbeit niedergelegt, auch Erzieher lassen die Arbeit ruhen.

Nach zwei Verhandlungsrunden ist von den Arbeitgebern immer noch kein Angebot vorgelegt worden. "Das ist schlechter Stil und angesichts der Überschüsse in den öffentlichen Haushalten eine Provokation der Beschäftigten. Die Beschäftigten in den Kitas und im gesamten öffentlichen Dienst stemmen täglich neue Herausforderungen und leisten einen enormen Beitrag für unser Gemeinwesen", heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Mit vielen regionalen Warnstreiks im gesamten Bundesgebiet wollen die Gewerkschaften auch in Baden-Württemberg in dieser Woche ein klares Zeichen an die Arbeitgeberseite senden, dass öffentliche Dienstleistungen nicht für umsonst zu haben sind. An den Warnstreiks, werden sich viele bei Verdi und in der GEW organisierte Erzieher, Sozialarbeiter und andere pädagogische Fachkräfte in den kommunalen Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen beteiligen.

Welche Einrichtungen genau in Karlsruhe bestreikt, geht aus der Pressemeldung der Gewerkschaft nicht hervor. In der vergangenen Woche hatte aber ver.di angekündigt, dass am Dienstag in Pforzheim und am Freitag in Karlsruhe in unterschiedlichen Unternehmen gestreikt werden soll.

Die GEW fordert gemeinsam mit Verdi sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro im Monat. Auch die Azubis sollen besser vergütet werden. In Baden-Württemberg betrifft die aktuelle Tarifrunde über 80.000 pädagogische Fachkräfte. Die Verhandlungen werden am 15. und 16. April fortgesetzt.