Mit dem ganztägigen Streik am Freitag geht diese Warnstreikwelle in Karlsruhe nun zu Ende. Mehr als 800 Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben ihre Arbeit niedergelegt, ob Müllabfuhr, Kita-Betreuer oder KIT-Angestellter. Auch die Bahnen blieben heute in den Depots der Verkehrsbetriebe Karlsruhe.

Der Schwerpunkt des Verdi-Warnstreiks lag am Freitag in Karlsruhe, wo der gesamte öffentliche Dienst aufgerufen war. Betroffen sind der Nahverkehr und die Müllabfuhr, Kindertagesstätten und die Agentur für Arbeit, die Stadtverwaltung und viele andere Dienststellen wie Zoll oder Rentenversicherung. Insgesamt haben in dieser Woche rund 9.000 Beschäftigte im ganzen Land ihre Arbeit niedergelegt, das teilt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in einem Bericht an die Presse mit. "Die Beteiligung war dabei in allen Bereichen und Regionen deutlich höher, als erwartet", so Verdi.

Der Bezirksgeschäftsführer in Mittelbaden-Nordschwarzwald, Thorsten Dossow, sagte auf der Kundgebung in Karlsruhe vor 800 Streikenden: "So vielfältig und unterschiedlich die streikenden Berufsgruppen sind, so lautstark und einig sind sie in der Forderung: Dieses Jahr muss es eine satte Gehaltserhöhung geben. Besonders kräftig für die unteren Gehaltsgruppen, wo die Knochenjobs des öffentlichen Dienstes angesiedelt sind." Dass einige Kommunen in Rundschreiben ihren Beschäftigten Abmahnungen angedroht haben, wenn sie sich für die Teilnahme am Warnstreik nicht ausstempeln, kritisiert die Gewerkschaft, schließlich sei das Recht auf ihrer Seite.

Vor der nächsten Verhandlungsrunde am 15. und 16. April sollen die Warnstreiks nach den Osterferien nochmals deutlich ausgeweitet werden, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.