Baden-württembergische Unternehmen haben im vergangenen Jahr erstmals für mehr als 200 Milliarden Euro Waren exportiert. Das entspricht einem Plus von 5,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte.

Mit diesem Exportwert liege das Land im Bundesvergleich an der Spitze, gefolgt von Bayern (192 Milliarden Euro) und Nordrhein-Westfalen (191,4 Mrd). Für das Wachstum sorgten vor allem der Maschinenbau und die pharmazeutische Industrie. Der Export im für Baden-Württemberg wichtigen Bereich Automobil hingegen ging das zweite Jahr in Folge zurück. Als Grund nennen die Statistiker Einbußen im US-Geschäft. Die USA sind für Baden-Württemberg der wichtigste Handelspartner, gefolgt von Frankreich und der Schweiz. Aber auch der Export nach China nimmt zu - in 2017 um 6,3 Prozent auf fast 15 Milliarden Euro.

Neben dem Export stieg im Südwesten auch der Import - um 6 Prozent auf 170,8 Milliarden Euro.