Um den Wohnungsbau zu beschleunigen, will Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) stärker auf den Abbau von Bürokratie und auf Digitalisierung setzen.

Beim Wohngipfel am Freitag im Kanzleramt sei unter anderem ein Digitalisierungslabor beschlossen worden, das zunächst von Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Bayern angegangen werden soll, sagte die Ministerin nach dem Treffen.

Baugesuche und -genehmigungen sollten digital auf den Weg gebracht werden können. Der Bürokratie-Aufwand könne verringert werden: "Wir müssen eine ehrliche Diskussion darüber führen, welche Standards tatsächlich erforderlich sind und welche nicht", sagte Hoffmeister-Kraut. Außerdem sei die Bereitstellung baureifer Flächen ein wesentlicher Punkt, Kommunen bräuchten dafür mehr Gestaltungsspielraum.

Eine Mietpreisgrenze und ein stärkerer Mieterschutz, wie von der Südwest-SPD gefordert, sieht Hoffmeister-Kraut nicht als Allheilmittel. "Der beste Schutz vor hohen Mieten und schlechten Wohnbedingungen ist ein möglichst großes Angebot an Wohnraum." Das Mietrecht könne ein Hilfsmittel sein, aber es gelte auch, private Vermieter nicht zu verschrecken. "Die Lösung des Wohnraum-Problems ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", so Hoffmeister-Kraut. Sie begrüße es deshalb, dass nun auch auf Bundesebene mit allen Beteiligten diskutiert werde, so wie es im Südwesten bei der "Wohnraum-Allianz" schon üblich sei.