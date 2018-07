Beim sogenannten Vorernte-Monitoring (VEM) 2018 wurden erhöhte Werte von PFC in Spargel, Wintergerste und Honig gefunden. Grund dafür soll ein ungewöhnlicher Witterungsverlauf sein. Dies gab das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einer Pressemeldung bekannt.

"Das Vorernte-Monitoring hat auch 2018 seine Wirksamkeit bewiesen und weitere Erkenntnisse für das aktuell laufende Folgeprojekt geliefert", schreibt das RP in der Pressemeldung. Bei dem Verfahren werden Proben von verschiedenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen entnommen und auf ihren Gehalt an PFC untersucht. Das diesjährige VEM ergab dabei, dass erhöhte Werte in Spargel, Wintergerste und erstmals auch in Honig gefunden wurden. Schuld daran sind laut RP der ungewöhnliche Witterungsverlauf im Frühjahr mit sehr viel Niederschlag und frühzeitig höheren Temperaturen.

Die Testergebnisse des VEM: Bei insgesamt knapp 30 beprobten Spargelfeldern waren auf drei Parzellen die Werte überschritten. Im Getreide waren bei bisher knapp 130 untersuchten Proben sieben zu hoch. Auch der PFC-Gehalt des Honigs eines Imkerbetriebes aus dem Raum Mannheim war erhöht. Warum muss noch untersucht werden. Allein Erdbeeren waren komplett unauffällig, so das Regierungspräsidium weiter.

Die Erzeugnisse, die einen erhöhten PFC-Wert aufwiesen, wurden allerdings nicht in Umlauf gebracht. Dies geht aus der Pressemitteilung hervor. Landwirtschaftliche Betriebe sind jedoch gewarnt: Sollten sie ihre Produkte entgegen der Anbauempfehlung des RP anpflanzen, müssen sie künftige PFC-Tests aus eigener Tasche bezahlen. "Dies wird von den Behörden überprüft, eine Vermarktung ist ohne deren Zustimmung untersagt", macht das Regierungspräsidium deutlich.