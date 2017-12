18.12.2017 06:05 Karlsruhe Volksbank Karlsruhe: Neuer Standort in Durlach bündelt Filialen

In der kommenden Woche eröffnet eine neue Volksbank-Filiale in Karlsruhe. Dafür schließen allerdings die Banken in der Pfinzstraße, am Marktplatz Durlach und in Stupferich ihre Schalter. Dafür erwartet die Kunden ein "revolutionäres Gestaltungskonzept".

Nach gut anderthalbjähriger Bauzeit öffnet die Volksbank Karlsruhe am Montag, 18. Dezember, zum ersten Mal die Pforten ihrer neuen Regionalfiliale Durlach für ihre Kunden und Mitglieder. Das berichtet die Bank in einer Pressemeldung. "Damit bündelt das Karlsruher Traditionshaus die bisherigen Standorte Pfinzstraße, Marktplatz Durlach sowie Stupferich in der neuen Zentrale in der Pfinztalstraße 57, die gewohnten Ansprechpartner für die insgesamt 6.000 Kunden stehen dort weiterhin zur Verfügung." Knapp 6,5 Millionen Euro investierte die Volksbank Karlsruhe in den Neubau, der mit Blick auf die Außengestaltung nach strengen Denkmalschutzrichtlinien erstellt wurde "und sich damit optimal in das bestehende Ensemble der Durlacher Altstadt einfügt", heißt es in der Pressemeldung weiter. Im Inneren wartet die Regionalfiliale indes mit einem für ein Kreditinstitut nahezu revolutionären Gestaltungskonzept auf. So gehöre der gewohnte "Schalterbereich" der Vergangenheit an, ihn ersetzen offene Module mit unverwechselbarem Ambiente. Die Schließfachanlage der neuen Regionalfiliale steht den Kunden zudem rund um die Uhr zur Verfügung. ka-news Hintergrund: Die Volksbank Karlsruhe eG wurde 1858 gegründet und ist die älteste Genossenschaftsbank in der Region. Nach ihrem Zusammenschluss mit der Spar- und Kreditbank eG, Karlsruhe, zählt sie rund 46.000 Mitglieder und knapp 90.000 Kunden. Das Unternehmen beschäftigt 439 Mitarbeiter, die Bilanzsumme lag Ende September 2017 bei rund 2,9 Milliarden Euro. Die Volksbank Karlsruhe hat sich bis heute das genossenschaftliche Prinzip der Solidarität, Selbsthilfe und Selbstverantwortung bewahrt.