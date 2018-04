Die Volksbank Karlsruhe konnte im Jahr 2017 gute Ergebnisse erzielen. "Trotz im Umfeld überall anklingender Todesgesänge auf die Finanzwirtschaft, hatten wir ein ordentliches Geschäftsjahr", so Vorstandsvorsitzender Andreas Lorenz bei der Bilanzpressekonferenz am vergangenen Dienstag. Die Bilanzsumme der Volksbank Karlsruhe stieg auf 2,94 Milliarden Euro (plus 3,5 Prozent).

"Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und blicken voller Zuversicht auf die kommenden Jahre", sagt Andreas Lorenz, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Karlsruhe eG bei der Bilanzpressekonferenz am vergangenen Dienstag. Die Volksbank Karlsruhe hat, nach eigenen Angaben, im Geschäftsjahr 2017 ihr Teilbetriebsergebnis als wichtigen Erfolgsindikator auf 21,2 Millionen Euro erneut gesteigert. "Zu diesem guten Ergebnis beigetragen hat mit Sicherheit auch der reibungslose Zusammenschluss mit der früheren SKB und die gute Integration ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Volksbank Karlsruhe", so Lorenz.

Die Immobilien-Nachfrage und somit der Wunsch nach entsprechenden Finanzierungsangeboten habe sich auch im Jahr 2017 positiv auf die Volksbank-Zahlen ausgewirkt. So stieg das Volumen neu vergebener Kredite, laut Volksbank, auf 398,8 Millionen Euro. Der gesamte Kreditbestand der Volksbank Karlsruhe - einschließlich der früheren SKB - stieg auf 2,07 Milliarden Euro und durchbrach damit erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Grenze (Vorjahr: 1,99 Milliarden Euro). Bei den Kundeneinlagen stieg der Bestand von 1,98 Milliarden Euro auf 2,10 Milliarden Euro. Den Bestand an Eigenmitteln hat die Volksbank Karlsruhe auf 292 Millionen Euro erhöht.

Der Zinsüberschuss des fusionierten Instituts blieb gegenüber dem zusammengefassten Er-gebnis aus 2016 nahezu stabil bei knapp 50 Millionen Euro. Das Provisionsergebnis lieferte einen um fast 4,3 Prozent gestiegenen Ergebnisbeitrag von rund 17 Millionen Euro. Die Bilanz-summe der Volksbank Karlsruhe stieg um 3,5 Prozent auf 2,94 Milliarden Euro.

"Im Gesamtergebnis spiegelt sich mit Sicherheit auch der hohe Qualitätsmaßstab wider, den wir in der Beratung unserer Kunden anlegen", sagt Andreas Lorenz. Insgesamt zählt das Kreditinstitut jetzt 90.000 Kunden und beschäftigt 434 Mitarbeiter.

Online Infos einholen, Offline Abschluss machen

Die persönliche Beratung bleibt für den Kunden wichtig, verliert aber gegenüber Online-Angeboten zunehmend an Bedeutung. Aktuell ist vor allem der Abschluss eines Bankgeschäfts auf der persönlichen Ebene für den Kunden wichtig, Informationen zu Produkten werden jedoch vorab online eingeholt, schildert die Volksbank beim Pressegespräch das Verhältnis von online zu offline.

Für die Zukunft setzt das Kreditinstitut daher weiterhin auf mobil und digital: "Ob per WhatsApp, E-Mail, Online-Banking, Chat, Video oder Telefon – unsere Kunden alleine entscheiden künftig, wie sie in Kontakt mit uns treten und welche Form der Beratung sie wünschen", sagt Andreas Lorenz. So wird es bei der Volksbank Karlsruhe noch in diesem Jahr möglich sein, ein Girokonto einzig per Videostream von zu Hause aus zu eröffnen, ohne dafür persönlich in der Filiale vor Ort zu erscheinen.

Roboter-Beratung und neue Mühlburg-Filiale 2019

Die künstliche Intelligenz wird auch in der Beratung zunehmen: Anfang 2019 will man eine sogenannten "Robo-Advisory", als eine Art "Beratungsroboter" einführen. Er soll über die Homepage der Bank für jeden zugänglich sein und den Kunden per gezielter Fragen ein individuelles Angebot erstellen, beispielsweise ein passendes Fonds-Portfolio. Derzeit prüft die Volksbank die Umsetzung.

Trotz Digitalisierung: Die Volksbank Karlsruhe unterhält derzeit 17 Standorte in Karlsruhe, welche weiterhin den persönlichen Kontakt zu Kunden garantieren sollen. Vier Filialen (Durlach, Neureut, Südstadt am Zoo, Ludwig-Erhard-Allee) fungieren dabei als "Kompetenzzentren" und bieten ein größeres Beratungsangebot als die kleineren Filialen. In diesem Jahr soll zusätzlich die Filiale in Mühlburg ausgebaut werden: Drei Millionen Euro investiert die Bank in den Umbau der Filiale, welche Februar 2019 fertig gestellt sein soll.