Ob Haushaltsartikel, Klamotten oder Bücher - beim Versandhändler Amazon wird scheinbar jeder fündig. Wir haben uns angeschaut, wie sich der Versandriese in seinem Logistikzentrum in Pforzheim auf Weihnachten vorbereitet.

Weihnachten steht vor der Tür - das merken auch all diejenigen Unternehmen, die durch das weihnachtliche Geschäft in verschiedenen Bereichen aufrüsten. So auch der Online-Versandhändler Amazon: Für den 24. Dezember und die Weihnachts-Feiertage wurden im 110.000 Quadratmeter großem Logistikzentrum in Pforzheim 500 Saisonarbeitskräfte zusätzlich eingestellt, berichtet der Standortleiter Alexander Bruggner bei einem Pressegespräch. "Normalerweise sind wird ungefähr 1.200 Mitarbeiter - jetzt sind es 1.700."

Doch nicht nur in dieser Sache musste in Pforzheim aufgestockt werden: "Insgesamt sind aktuell über drei Millionen Artikel in unserem Logistikzentrum untergebracht", erklärt Bruggner weiter. Das sei eine erstmalige Rekordzahl - das Zentrum sei dadurch zu 100 Prozent ausgelastet. Begonnen habe diese Einlagerung bereits schon im September diesen Jahres.

100.000 Artikel laufen täglich über Versandtische

Weiter erklärt der Standortleiter, dass von diesen drei Millionen Artikeln jeden Tag rund 100.000 Artikel an die Kunden ausgeliefert werden. Besonders beliebt sei bei den Kunden momentan ein Bier-Adventskalender, der insgesamt 24 verschiedene Bierarten beinhaltet.

Am Standort Pforzheim verpacken die Mitarbeiter aber auch ganz gewöhnliche Ware wie Bücher oder Kinderspielzeug. Da das Logistikzentrum allerdings auf größere Produkte wie Fernseher oder ähnliches spezialisiert ist, kann es auch schon einmal zu ungewöhnlichen Bestellungen kommen: "Wir haben auch schon ein Kanu von hier aus verschickt", schmunzelt Bruggner.

Im Weihnachtsgeschäft im vergangenen Jahr wurden für die Verpackung von Geschenken am Standort Pforzheim insgesamt rund 2.000 Meter Geschenkpapier auf zehn Packtischen verwendet. Tendenz für die Zahlen in diesem Jahr: Steigend.

Alexander Bruggner zum aktuellen Weihnachtsgeschäft:

Tarifkonflikt mit Verdi hält weiter an

Während des Weihnachtsgeschäftes laufen allerdings die Diskussionen um den Tarifkonflikt mit Verdi weiter. Bei Amazon wird nach eigener Aussage an sechs Tagen die Woche im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Die Bezahlung dieser Arbeit sollte nach Meinung von Verdi tariflich sein und den Konditionen des Einzel- und Versandhandels entsprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird immer wieder mehrtägig an verschiedenen Standorten in Deutschland gestreikt.

Der Standort Pforzheim (Stundenlohn: 10,61 Euro) sei von den niedrigen Löhnen besonders betroffen: Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, seien deutschlandweit lediglich in Leipzig (10,52 Euro pro Stunde) die Löhne für einen Amazon-Mitarbeiter niedriger. "Damit zahle Amazon nur so viel wie nötig, um Beschäftigte auf dem Arbeitsmarkt rekrutieren zu können, sagte der Verdi-Landesfachbereichsleiter für Handel, Bernhard Franke," so die dpa.