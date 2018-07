Vermittler zwischen Fachkraft und Unternehmen: Welcome Center in Karlsruhe offiziell eröffnet

Mit sanften Soul-Klängen unter einem weißen Pavillon feierte die TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) am Mittwoch die offizielle Eröffnung ihres Welcome Centers. Das soll als Anlaufstelle für den weiteren Ausbau der Willkommenskultur sowie der Gewinnung internationaler Fachkräfte in der Region dienen.

Bereits seit dem 1. Mai hat das Welcome Center seine Arbeit aufgenommen und wird seither von Petra Bender geleitet. Sie formuliert das Zusammenführen von internationalen Fachkräften und den Unternehmen der TRK als Ziel. Für beide Zielgruppen, Unternehmen und Fachkräfte, soll das Welcome Center eine wertvolle Anlaufstelle sein, wo es kompetente, hilfreiche Beratungen gibt.

Die Sicherung des Fachkräftebedarfs im Land sei auch eine bedeutende Zukunftsaufgabe für die baden-württembergische Wirtschaft, so Staatssekretärin Katrin Schütz bei der Eröffnung in Karlsruhe. Sie verschwieg nicht, dass im Land ein Fachkräftemangel herrscht. Vor allem die Altenpflege und technische Berufe seien davon betroffen.

Das Welcome Center der TRK wird vom Land mit 88.000 Euro gefödert. Damit will man internationale Fachkräfte und deren Familien dabei unterstützen, in Baden-Württemberg anzukommen. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen seien die Welcome Center ein wichtiger Ansprechpartner, um die benötigten Fachkräfte zu rekrutieren und zu integrieren.

Eröffnung des Welcome-Centers der Technologieregion Karlsruhe Alle Bilder

In den ersten Wochen des Bestehens war die Hauptaufgabe von Bender und ihrem Team, das Center aufzubauen und in der Region als Anlaufstelle mit den verschiedenen Dienstleistungen für Unternehmen und Fachkräfte bekannt zu machen. In den nächsten Wochen gilt es nun, nach und nach ein stabiles Netzwerk aufzubauen und dem Welcome Center möglichst schnell zu mehr Bekanntheit zu verhelfen.

Oberbürgermeister Mentrup, der auch Aufsichtsratvorsitzender der TRK ist, lobte die gute und schnelle Entwicklung. Nach Gründung der TRK GmbH im vergangenen Jahr sei man in eine gute Entwicklung gekommen, so Mentrup. Er wünscht sich, dass die Unternehmen aktiv auf das Welcome Center zukommen. Ein Wunsch, den auch die Leiterin Petra Bender teilt: "Ziel ist es, dass in einem Jahr die Menschen wissen, dass es das uns gibt und dort kompetente Beratung angeboten wird."

"Dieses Center ergänzt die Angebote und Mehrwerte, die die TRK den Unternehmen, Gründern, Wissenschaftseinrichtungen und Kommunen bereits mache, um einen weiteren wichtigen Baustein", sagt TRK-Geschäftsführer Jochen Ehlgötz bei der feierlichen Eröffnung. Die Räumlichkeiten des Beratungsangebotes sind in der Geschäftsstelle im Technologiepark zu finden.

Einen typischen Arbeitstag bei Petra Bender schildert die diplomierte Sozialpädagogin bei der offiziellen Eröffnung: Vormittags könnten Beratungsgespräche mit ausländischen Fachkräften vor Ort oder über Skype stattfinden, am Mittag könnte es dann ein Treffen mit Unternehmen geben und später am Tag eine gemeinsame Veranstaltung, bei der Fachkräfte rekrutiert werden sollen.