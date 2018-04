Wenn in wenigen Tagen die Evangelische Landeskirche in Baden zur jährlichen Frühjahrstagung zusammenkommt, dann geht es auch um das Thema Arbeitsrecht. Verdi fordert einen Tarifvertrag für die Mitarbeiter der Diakonie Baden.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen plant die Gewerkschaft Verdi in Karlsruhe eine Aktion: Am Freitag, 13. April, wollen sie den Appell der Beschäftigten der Diakonie Baden an die Entscheider der Evangelischen Landeskirche herantragen. "In bunter und fantasievoller Form" wird zwischen 11 und 13 auf dem Karlsruher Marktplatz der Forderung nach einem Tarifvertrag Luft gemacht, wie Verdi in einem Bericht an die Presse mitteilt.

Zentrale Punkte der Forderungen sind ein einheitlicher Tarifvertrag für Baden, sowie Entlastung und bessere Arbeitsbedingungen in der Diakonie. "Wir wollen mit dieser Aktion die Tür wieder mehr für einen Tarifvertrag öffnen", sagt Silke Hansen von Verdi in Baden-Württemberg. Denn der kirchliche Sonderweg steht bei den Beschäftigten mehrheitlich in der Kritik: Sie sehen nicht ein, warum sie zwar dem Kostendruck und der Arbeitsverdichtung in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft ausgesetzt sein sollen, aber ihnen Tarifverhandlungen und volle Mitbestimmung im kirchlichen Arbeitsrecht verwehrt bleiben sollen.

Im April soll die Entscheidung fallen

Eine Entscheidung der Landessynode wird für den 20. April erwartet. Den Kirchenvertretern liegen verschiedene Stellungnahmen zum kirchlichen Arbeitsrecht vor. Die Landeskirche will den kirchlichen Sonderweg laut Verdi nur mit mehr Transparenz "ertüchtigen". Jedoch halten die Arbeitnehmer diesen Sonderweg für ungeeignet und fordern daher einen Tarifvertragsweg, so die Gewerkschaft in ihrer Mitteilung abschließend.