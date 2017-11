Der Karlsruher Bäderchef Oliver Sternagel ist ab sofort im Qualitätsverband der europäischen Freizeitbäder und Thermen führend vertreten. Der Verband setzt sich nach eigenen Angaben für länderübergreifende hohe Standards in Service und Sicherheit ein.

Oliver Sternagel, der Geschäftsführer der Karlsruher Bädergesellschaft, ist neuer Vizepräsident der European Waterpark Association (EWA). Gemeinsam mit dem Präsidenten Markus Achleitner, Generaldirektor der OÖ. Thermenholding (Österreich) und mit der Vizepräsidentin Jutta Kleiber, Geschäftsführerin von C.N.I. Les Thermes in Strassen-Bertrange (Luxemburg), bildet Sternagel die neue Führungsspitze des Qualitätsverbandes der europäischen Freizeitbäder und Thermen. Die Neuwahl erfolgte im Rahmen der Mitgliederversammlung, die aus Anlass der FSB/Aquanale-Messe Anfang November in Köln stattfand.

Die European Waterpark Association versteht sich als Interessenverband der Betreiber von großen Freizeitbädern und Thermen in Europa und setzt sich für eine Steigerung der Angebotsqualität und für länderübergreifende hohe Standards in Service und Sicherheit ein. Der Verband wurde vor 28 Jahren gegründet. In ihm haben sich 252 Mitgliedsunternehmen aus elf europäischen Ländern zusammengeschlossen. Ihnen allen gemeinsam ist ein hoher Anspruch hinsichtlich der Ausstattung, des Betriebs und des Service, so dass eine Mitgliedschaft in der EWA einem internationalen Qualitätssiegel entspricht. Die Karlsruher Bädergesellschaft ist mit dem Europabad in der EWA vertreten.

Oliver Sternagel war bisher Beisitzer im Vorstand der European Waterpark Association. Der 1967 geborene Diplom-Betriebswirt war nach dem Studium der Tourismuswirtschaft an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg bundesweit als Manager von Sport- und Freizeitanlagen tätig. Seit 2009 ist er Geschäftsführer der Karlsruher Bäder mit 150 Mitarbeitern.