In insgesamt neun Fächern zählt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zu den 100 besten Universitäten der Welt - in Physik sogar zu den Top 50. Zu diesem Ergebnis kommt das "QS World University Rankings by Subject2018".

Die Rangliste des "QS World University Rankings by Subject 2018" beruht nach Angaben des KIT auf Kriterien wie dem Ruf bei Wissenschaftlern und Arbeitgebern, der Zitationshäufigkeit wissenschaftlicher Arbeiten und dem Hirsch-Index, einem Indikator für die Forschungsleistung von Wissenschaftlern.

Das Ranking betrachtet sowohl Fachbereiche als auch einzelne Fächer. International schneidet das KIT besonders stark in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern ab: Im Fachbereich "Natural Sciences" liegt das KIT weltweit auf Rang 37, in "Engineering & Technology" Rang 51.

KIT in Physik unter den besten 50

"Bei den Einzelfächern ist das KIT in Physik (international Platz 35) unter den besten 50 Universitäten der Welt", heißt es in der entsprechenden Mitteilung an die Presse. Die internationalen Top 100 erreicht das KIT außerdem in den Fächern Architektur, Bauingenieurwesen, Chemie, Chemieingenieurwesen, Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau und Materialwissenschaften.

In allen genannten Fächern sowie in Geowissenschaften ist das KIT nach eigener Aussage national unter den besten fünf Universitäten, darunter eine Spitzenplatzierung in Bauingenieurwesen. Zu den deutschen Top 10 zählt das KIT auch in Mathematik. Neben diesem Fächerranking veröffentlicht ein Gesamtranking der besten Universitäten der Welt, das jeweils bereits im Juni für das Folgejahr veröffentlicht wird: Im QS World University Ranking 2018 belegte das KIT Platz 107, deutschlandweit erreichte das KIT sogar Platz vier.