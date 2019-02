vor 12 Stunden Stuttgart Unbefristete Streiks bei den Busfahrern möglich: Tarifverhandlungen für private Busfirmen sind gescheitert

Die Gewerkschaft Verdi hat ein neues Angebot der Arbeitgeber in den Verhandlungen für die privaten Busfirmen in Baden-Württemberg abgelehnt. Verdi will nach mehreren Warnstreikrunden nun Urabstimmungen in den Betrieben vorbereiten, wie die Gewerkschaft am Montagabend mitteilte.