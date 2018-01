Das Karlsruher Institut für Technik (KIT) belegt immer wieder Spitzenplätze, nicht nur in der Forschung. Auch wenn es um die Absolventen geht, liegt die Uni ganz weit vorne. Personalverantwortliche vergeben Bestnoten, vor allem an die Informatik-Fakultät.

Absolventen des KIT stehen hoch im Kurs. Im aktuellen Hochschulranking des Magazins WirtschaftsWoche liegt die Uni in allen ingenieurwissenschaftlichen Fächern erneut in der Spitzengruppe. Im Bereich Informatik verbesserte sich das KIT und belegt hier sogar den ersten Platz. Das teilt das KIT in einer Presseerklärung mit.

Gerade bei mittelständischen und großen Unternehmen in Deutschland sind die Absolventen der Uni sehr gefragt. In Maschinenbau verbesserte sich das KIT ebenfalls um einen Platz und teilt sich Platz zwei mit der TU München. In Wirtschaftsingenieurwesen sowie Elektrotechnik konnte das KIT jeweils den zweiten Platz verteidigen. Eine Top-Ten-Platzierung der Naturwissenschaften – Platz sieben – komplettiert das sehr gute Abschneiden in der Befragung von 500 Personalverantwortlichen durch die Beratungsgesellschaft Universum.

Nicht nur in der Theorie gut

Diese Ergebnisse geben die Einschätzung der Personaler wieder, welche Unis und Fachhochschulen ihre Studierenden am besten auf den Berufsstart und die Anforderungen verschiedener Unternehmen vorbereiten. Die WirtschaftsWoche kommt zu dem Schluss, dass die Absolventen des KIT nicht nur theoretisch gut ausgebildet sind, sondern auch in der Praxis schon viel gelernt haben und diese Fähigkeiten auch anwenden. Daher seien die Studenten mit einem Abschluss aus Karlsruhe "besonders beliebt".