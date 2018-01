Während es derzeit draußen noch kalt und stürmisch ist, hat der Flughafen Baden Airpark bereits seine Planungen für den Sommerflugplan abgeschlossen. Fluggäste dürfen sich 2018 auf einige neue Angebote freuen.

Die bei vielen Fluggästen beliebte und stark nachgefragte Flugverbindung nach Trapani auf Sizilien wird wieder in den Flugplan des Baden Airpark integriert und zur Buchung freigeschaltet, so der Flughafenbetreiber in einer Pressemitteilung.

Ab dem 26. März 2018 soll es immer montags und freitags vom Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden nach Trapani und zurück gehen. Doch das sei nicht die einzige Neuigkeit im umfangreichen Sommerflugplan des Flughafens.

Ryanair wird ab 10. Mai jeweils donnerstags und sonntags in Griechenlands Hauptstadt Athen fliegen. Ausgebaut werde außerdem das Flugangebot auf die griechische Insel Kreta. Dort soll zusätzlich zu den beiden wöchentlichen Heraklion-Flügen der TUIfly (mittwochs und sonntags) wird die Fluggesellschaft Corendon Airlines Europe jeweils freitags ab dem Baden Airpark nach Heraklion fliegen.

Die Ferienfluggesellschaft Bulgarian Air Charter wird während der Sommerferien jeweils montags den Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden mit Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste verbinden. Der Reiseveranstalter Mundo biete zudem vom 23. bis 30. März 2018 eine neue Sonderreise ab dem Baden Airpark nach Madeira (Portugal) an.