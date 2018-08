In der Messe Karlsruhe wird im November für alle Tierliebhaber ausgestellt. Dabei dreht es sich rund um die Themen Hund, Katze und Aquaristik. Es wartet ein Angebot aus Informationen, Ausstellungen und Mitmachaktionen.

In der Messe Karlsruhe werden von Samstag, 10. November, bis Sonntag, 11. November, alle Tierfreunde willkommen geheißen. Unter dem Motto "Tierisch gut" können Hunde- und Katzenbesitzer sowie Aquaristik-Begeisterte die rund 40.000 Quadratmeter erkunden, so die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) in einer Pressemeldung.

Die 270 Aussteller sollen ein vielfältiges Angebot bereitstellen, das von Futter- und Pflegemitteln bis zu Zubehör sowie Dienstleistungen reichen soll. Zudem soll es eine Reihe an Ausstellungen geben, bei der seltene Rassehunde, außergewöhnliche Edelkatzen und schillernde Fische bestaunt werden können.

Individuelle Beratung und Mitmachaktionen

Alle Tierhalter und die, die es noch werden wollen, können sich auf der Messe beraten lassen. So sollen sie herausfinden, welche Rasse sich am besten für sie eignet.

Außerdem wird es allen "Hunde-Stars" ermöglicht auch einmal im Scheinwerferlicht zu stehen. Beim Dog-Dancing sollen Frauchen und Herrchen inklusive ihres Vierbeiners einstudierte Kunststücke auf der Bühne präsentieren können.