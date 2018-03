vor 14 Stunden Karlsruhe Terraristikmesse im Kongresszentrum: Peta übt Kritik an Karlsruher Messe

Am kommenden Samstag findet die "Terraristikmesse Karlsruhe" im Kongresszentrum statt. Die Tierrechtsorganisation Peta übt nun scharfe Kritik an der Veranstaltung. Vorwürfe gehen vor allem an die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK).

